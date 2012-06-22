〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收升,因忧虑美国中西部的天气

路透6月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五在1815 GMT场内交易收升,因忧虑美国中西部地区乾旱天气将降低作物的产量前景.

一位气象学家周五表示,美国中西部地区南部的乾旱天气持续令玉米和大豆承压,而西北部适时的降雨提振作物的生长."原本预计本周稍晚玉米种植带东部将出现降雨没有来临,令最干燥的地区仍然干燥,"World Weather Inc.气象学家Andy Karst说.

Karst说,密苏里州东南部,伊利诺斯州南部,肯塔基州西部,印第安纳州南部和中部的严重干燥天气令当地的作物承压."我认为未来一两周情况不会改善."

4月日本牲畜饲料生产中的玉米使用率下跌至43.9%,为过去20年来首见的水平,因当地饲料生产商继续以成本较低的小麦替代玉米,之前两年美国玉米收成不佳.

Pacific Ethanol Inc.周四表示,将推出玉米油业务,是最新一家将收入流多元化的美国乙醇生产商,由于玉米成本较高,且供应减少,乙醇行业的利润率受压.

7月玉米合约首道主要阻力位在50天移动均线切入位6.00-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为49.7月较12月合约溢价34-1/2美分.

7月玉米合约CN2收升4-1/2美分,结算价报5.91美元.

今日CBOT玉米预估成交量为342,290口.(完)