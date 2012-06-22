〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收升,因忧虑美国中西部的天气

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透6月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五在1815 GMT场内交易收升,因忧虑美国中西部地区乾旱天气将降低作物的产量前景.
一位气象学家周五表示,美国中西部地区南部的乾旱天气持续令玉米和大豆承压,而西北部适时的降雨提振作物的生长."原本预计本周稍晚玉米种植带东部将出现降雨没有来临,令最干燥的地区仍然干燥,"World Weather Inc.气象学家Andy Karst说.
Karst说,密苏里州东南部,伊利诺斯州南部,肯塔基州西部,印第安纳州南部和中部的严重干燥天气令当地的作物承压."我认为未来一两周情况不会改善."
4月日本牲畜饲料生产中的玉米使用率下跌至43.9%,为过去20年来首见的水平,因当地饲料生产商继续以成本较低的小麦替代玉米,之前两年美国玉米收成不佳.
Pacific Ethanol Inc.周四表示,将推出玉米油业务,是最新一家将收入流多元化的美国乙醇生产商,由于玉米成本较高,且供应减少,乙醇行业的利润率受压.
7月玉米合约首道主要阻力位在50天移动均线切入位6.00-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为49.7月较12月合约溢价34-1/2美分.
7月玉米合约CN2收升4-1/2美分,结算价报5.91美元.
今日CBOT玉米预估成交量为342,290口.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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