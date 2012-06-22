〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货因供应忧虑而收高

路透6月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,交易商指因人们担心美国旧作大豆供应紧张,而且美国中西部天气干热,威胁着新作大豆的前景.

接近收盘时市场因遭获利了结而回吐部分涨幅,近月大豆合约Sc1本周初步收高4.8%.

午后电脑化天气预测模式显示,美国未来六到10天,以及11至15天期间,将出现潮湿凉快的天气,大豆期货涨势因而受到抑制.

CBOT-7月期权在场内交易1815GMT收盘时到期.

CBOT-7月大豆期货SN2收高4美分,报14.42-1/2美元.

7月豆粕合约SMN2跌7美元,收报每短吨422美元.7月豆油合约BON2下滑0.07美分,报每磅49.74美分.

今日大豆预估成交量为202,824口;豆粕预估成交量为117,910口,豆油成交量为126,363口.

以下为CBOT农产品期货在1920 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 591.00 4.50 0.8% -8.6%

CBOT大豆Sc1 1442.50 4.00 0.3% 20.4%

CBOT豆粕SMc1 422.00 -7.00 -1.6% 36.4%

CBOT豆油BOc1 49.74 -0.07 -0.1% -4.5%

CBOT小麦Wc1 673.25 11.50 1.7% 3.1%

CBOT稻米RRc1 1447.00 13.50 0.9% -0.9%

EU小麦BL2H0 216.25 2.00 0.9% 6.8%

NYMEX原油期货CLc1 80.00 1.80 2.3% -19.1%

道琼工业指数.DJI 12,648 75 0.6% 3.5%

现货金XAU= 1569.60 4.18 0.3% 0.4%

欧元/美元EUR= 1.2561 0.0015 0.1% -3.0%

美元指数.DXY 82.2690 -0.0220 0.0% 2.6%

波罗的海

干散货指数.BADI 978 0 0.0% -43.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)