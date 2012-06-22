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市场报道 | 2012年 6月 23日 星期六 04:31 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收升0.53%,Nasdaq指数上涨1.17%

路透纽约6月22日电---美国股市周五收高,银行股领升,标普500指数在上日录得年内第二大单日跌幅后反弹.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升67.21点,或0.53%,至12,640.78点;标准普尔500指数.SPX收高9.51点,或0.72%,至1,335.02点.Nasdaq指数.IXIC上涨33.33点,或1.17%,至2,892.42点.

本周,道指下跌0.9%,标普500指数跌0.6%,Nasdaq指数上涨0.7%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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