〔美国股市〕大跌后反弹,银行股领涨

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 银行股攀升,尽管穆迪下调银行信贷评等
* 欧元区四大国同意提振经济成长,但在发行欧元区共同债上有分歧
* 道指收高0.5%,标普500指数升0.7%,Nasdaq指数上扬1.2%
路透纽约6月22日电---美国股市周五收高,银行股领升,标普500指数在上日录得年内第二大单日跌幅后反弹.
但今日上涨不足以带动股市录得周度升幅.
周四遭遇重创的银行股反弹,此前穆迪投资服务宣布下调全球15大银行信贷评等.此次下调在市场预期之中,但一些下调的幅度不及预期,扶助周五银行股反弹.
道指成份股摩根大通(JPM.N)上扬1.4%,报35.99美元,周四下挫2.6%.KBW银行股指数.BKX升1.4%.
"昨日跌势太凶,收盘时放量下跌.在这种情况下,通常至少会有所反弹,"Solaris Asset Management投资长Tim Ghriskey表示.
"就穆迪下调银行股评等来看,大致在预期之中.市场目前焦点仍在欧洲."
德国、法国、意大利和西班牙同意动用1,300亿欧元刺激欧元区经济成长的消息也带动了市场人气.
道琼工业指数.DJI收升67.21点,或0.53%,至12,640.78点;标准普尔500指数.SPX收高9.51点,或0.72%,至1,335.02点.Nasdaq指数.IXIC上涨33.33点,或1.17%,至2,892.42点.
指标标普500指数周四下挫2.2%,为6月1日来最大单日跌幅,因迹象显示全球制造业成长放缓.
本周,道指下跌0.9%,标普500指数跌0.6%,Nasdaq指数上涨0.7%.
Facebook(FB.O)在过去两周暴涨超过21%,该股收高3.8%,报33.05美元,但仍不到38美元的IPO价格.
Darden Restaurants Inc (DRI.N)收低0.7%,报50.04美元,该公司公布的销售低于预期,且预计盈利不及预期.
Ryder Systems Inc (R.N)下调季度财测后股价急挫13%.
纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为约77亿股,低于78.4亿股的去年日成交均值.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。