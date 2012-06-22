〔国际油市〕NYMEX原油期货上涨,因墨西哥湾可能形成风暴或扰乱生产

* 欧元上涨,欧洲央行放宽贷款抵押品规则

* 欧盟峰会前欧洲仍是关注焦点

* 墨西哥湾风暴威胁刺激空头回补

* 原油供应充足,OPEC产量高于目标

路透纽约6月22日电---美国原油期货周五上涨,因墨西哥湾可能形成风暴或扰乱生产,布兰特原油期货则收高约2%,至每桶近91美元,在昨日跌至18个月低点后因低吸买盘反弹.

欧洲央行放宽贷款抵押品要求的举措带动欧元兑美元上涨,支撑原油期货.

分析师表示,在周四油价大跌约4%后,一些买家认为市场超卖而返场.

美国8月原油期货CLc1涨1.56美元,结算价报每桶79.76美元,日高为80.37美元,日低报77.56美元,为近月合约自2011年10月5月以来最低.

本周美国近月原油期货下挫4.27美元或5.08%,为6月1日该周以来最大周度跌幅.

布兰特原油期货8月合约LCOc1收高1.75美元,报每桶90.98美元,结束四日连跌.稍早跌至2010年12月来最低的88.49美元,日高报91.70美元.

本周布兰特原油期货重挫6.63美元或6.79%,为6月1日该周以来最大周度跌幅.

在墨西哥湾,美国最大的离岸油港和Murphy Oil Corp. (MUR.N)已开始疏散非必要人员,以防飓风来袭.该消息引发尾盘进一步空头回补.

尽管原油需求前景愈发黯淡,但供应保持充足,石油输出国组织(OPEC)数据显示,该组织原油日产量较需求及自身目标多约160万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 79.76 1.56 2.0% 77.56 80.37 282,861 376,969

9月原油 80.14 1.58 2.0% 77.92 80.73 48,035 79,144

7月RBOB汽油 2.5699 0.0198 0.8% 2.5436 2.6019 33,152 45,535

8月RBOB汽油 2.4676 0.0156 0.6% 2.4467 2.4888 63,260 73,275

7月取暖油 2.5337 0.0084 0.3% 2.5152 2.5535 30,872 44,375

8月取暖油 2.5320 0.0089 0.4% 2.5140 2.5518 48,906 55,427

ICE合约

8月布兰特 90.98 1.75 2.0% 88.49 91.70 229,830 351,702

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 505,282 714,879 561,160 1,427,021 9,049

汽油 151,901 181,949 148,281 306,205 2,992

取暖油 128,259 169,996 138,628 328,215 5,463(完)