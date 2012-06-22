〔国际油市〕NYMEX原油期货上涨,因墨西哥湾可能形成风暴或扰乱生产

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 欧元上涨,欧洲央行放宽贷款抵押品规则
* 欧盟峰会前欧洲仍是关注焦点
* 墨西哥湾风暴威胁刺激空头回补
* 原油供应充足,OPEC产量高于目标
路透纽约6月22日电---美国原油期货周五上涨,因墨西哥湾可能形成风暴或扰乱生产,布兰特原油期货则收高约2%,至每桶近91美元,在昨日跌至18个月低点后因低吸买盘反弹.
欧洲央行放宽贷款抵押品要求的举措带动欧元兑美元上涨,支撑原油期货.
分析师表示,在周四油价大跌约4%后,一些买家认为市场超卖而返场.
美国8月原油期货CLc1涨1.56美元,结算价报每桶79.76美元,日高为80.37美元,日低报77.56美元,为近月合约自2011年10月5月以来最低.
本周美国近月原油期货下挫4.27美元或5.08%,为6月1日该周以来最大周度跌幅.
布兰特原油期货8月合约LCOc1收高1.75美元,报每桶90.98美元,结束四日连跌.稍早跌至2010年12月来最低的88.49美元,日高报91.70美元.
本周布兰特原油期货重挫6.63美元或6.79%,为6月1日该周以来最大周度跌幅.
在墨西哥湾,美国最大的离岸油港和Murphy Oil Corp. (MUR.N)已开始疏散非必要人员,以防飓风来袭.该消息引发尾盘进一步空头回补.
尽管原油需求前景愈发黯淡,但供应保持充足,石油输出国组织(OPEC)数据显示,该组织原油日产量较需求及自身目标多约160万桶.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
8月原油 79.76 1.56 2.0% 77.56 80.37 282,861 376,969
9月原油 80.14 1.58 2.0% 77.92 80.73 48,035 79,144
7月RBOB汽油 2.5699 0.0198 0.8% 2.5436 2.6019 33,152 45,535
8月RBOB汽油 2.4676 0.0156 0.6% 2.4467 2.4888 63,260 73,275
7月取暖油 2.5337 0.0084 0.3% 2.5152 2.5535 30,872 44,375
8月取暖油 2.5320 0.0089 0.4% 2.5140 2.5518 48,906 55,427
ICE合约
8月布兰特 90.98 1.75 2.0% 88.49 91.70 229,830 351,702
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 505,282 714,879 561,160 1,427,021 9,049
汽油 151,901 181,949 148,281 306,205 2,992
取暖油 128,259 169,996 138,628 328,215 5,463(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。