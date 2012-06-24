(重温稿)〔美国股市〕大跌后反弹,银行股领涨

欧洲汇市：英镑走强，英国上议院开始退欧辩论
路透伦敦2月20日 - 英镑兑大多数主要货币周一上涨，兑欧元结束了三日连跌。关于英国将如何离开欧盟和退欧对经济会产生什么影响的疑问，本周可能继续主导英镑走势。
* 银行股攀升,尽管穆迪下调银行信贷评等
* 欧元区四大国同意提振经济成长,但在发行欧元区共同债上有分歧
* 道指收高0.5%,标普500指数升0.7%,Nasdaq指数上扬1.2%
路透纽约6月22日电---美国股市周五收高,银行股领升,标普500指数在上日录得年内第二大单日跌幅后反弹.
但今日上涨不足以带动股市录得周度升幅.
周四遭遇重创的银行股反弹,此前穆迪投资服务宣布下调全球15大银行信贷评等.此次下调在市场预期之中,但一些下调的幅度不及预期,扶助周五银行股反弹.
道指成份股摩根大通(JPM.N)上扬1.4%,报35.99美元,周四下挫2.6%.KBW银行股指数.BKX升1.4%.
"昨日跌势太凶,收盘时放量下跌.在这种情况下,通常至少会有所反弹,"Solaris Asset Management投资长Tim Ghriskey表示.
"就穆迪下调银行股评等来看,大致在预期之中.市场目前焦点仍在欧洲."
德国、法国、意大利和西班牙同意动用1,300亿欧元刺激欧元区经济成长的消息也带动了市场人气.
道琼工业指数.DJI收升67.21点,或0.53%,至12,640.78点;标准普尔500指数.SPX收高9.51点,或0.72%,至1,335.02点.Nasdaq指数.IXIC上涨33.33点,或1.17%,至2,892.42点.
指标标普500指数周四下挫2.2%,为6月1日来最大单日跌幅,因迹象显示全球制造业成长放缓.
本周,道指下跌0.9%,标普500指数跌0.6%,Nasdaq指数上涨0.7%.
Facebook(FB.O)在过去两周暴涨超过21%,该股收高3.8%,报33.05美元,但仍不到38美元的IPO价格.
Darden Restaurants Inc (DRI.N)收低0.7%,报50.04美元,该公司公布的销售低于预期,且预计盈利不及预期.
Ryder Systems Inc (R.N)下调季度财测后股价急挫13%.
纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为约77亿股,低于78.4亿股的去年日成交均值.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透伦敦2月20日 - 英镑兑大多数主要货币周一上涨，兑欧元结束了三日连跌。关于英国将如何离开欧盟和退欧对经济会产生什么影响的疑问，本周可能继续主导英镑走势。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
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