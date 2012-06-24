(重温稿)〔美国股市〕大跌后反弹,银行股领涨

* 银行股攀升,尽管穆迪下调银行信贷评等

* 欧元区四大国同意提振经济成长,但在发行欧元区共同债上有分歧

* 道指收高0.5%,标普500指数升0.7%,Nasdaq指数上扬1.2%

路透纽约6月22日电---美国股市周五收高,银行股领升,标普500指数在上日录得年内第二大单日跌幅后反弹.

但今日上涨不足以带动股市录得周度升幅.

周四遭遇重创的银行股反弹,此前穆迪投资服务宣布下调全球15大银行信贷评等.此次下调在市场预期之中,但一些下调的幅度不及预期,扶助周五银行股反弹.

道指成份股摩根大通(JPM.N)上扬1.4%,报35.99美元,周四下挫2.6%.KBW银行股指数.BKX升1.4%.

"昨日跌势太凶,收盘时放量下跌.在这种情况下,通常至少会有所反弹,"Solaris Asset Management投资长Tim Ghriskey表示.

"就穆迪下调银行股评等来看,大致在预期之中.市场目前焦点仍在欧洲."

德国、法国、意大利和西班牙同意动用1,300亿欧元刺激欧元区经济成长的消息也带动了市场人气.

道琼工业指数.DJI收升67.21点,或0.53%,至12,640.78点;标准普尔500指数.SPX收高9.51点,或0.72%,至1,335.02点.Nasdaq指数.IXIC上涨33.33点,或1.17%,至2,892.42点.

指标标普500指数周四下挫2.2%,为6月1日来最大单日跌幅,因迹象显示全球制造业成长放缓.

本周,道指下跌0.9%,标普500指数跌0.6%,Nasdaq指数上涨0.7%.

Facebook(FB.O)在过去两周暴涨超过21%,该股收高3.8%,报33.05美元,但仍不到38美元的IPO价格.

Darden Restaurants Inc (DRI.N)收低0.7%,报50.04美元,该公司公布的销售低于预期,且预计盈利不及预期.

Ryder Systems Inc (R.N)下调季度财测后股价急挫13%.

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为约77亿股,低于78.4亿股的去年日成交均值.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI