〔欧洲汇市〕英镑兑欧元迫近两周高位,但量化宽松臆测抑制涨幅

* 英镑兑欧元迫近两周高位
* 英镑升幅受限,因臆测将有更多量化宽松
* 英镑兑美元仍有下行压力
路透伦敦6月25日电---英镑兑欧元周一徘徊在两周高位附近,因投资者预期若欧洲领导人未能在本周的峰会上就解决债务危机取得明显的进展,欧洲央行(ECB)将不得不放宽政策.
不过,对于英国也将实施进一步量化宽松措施的臆测,限制了英镑的涨幅.
避险的美元与日圆JPY=一道上涨,因各类资产的投资者降低对风险货币和资产的敞口,因忧虑全球经济长放缓及欧元区危机恶化.
欧元区二线国家公债收益率(殖利率)仍居高不下,令欧洲央行面临的实施干预并降低借贷成本的压力加大.欧洲领导人本周稍晚将召开会议,而在此之前德、法、意大利和西班牙等国领导人就1,300亿欧元刺激经济成长计划达成一致.
欧洲央行上周五放宽抵押品要求的决定,引发了一些有关该央行或宣布新一轮资金挹注计划的臆测,新计划类似于去年12月到今年2月间实施的长期再融资操作.此项操作打压欧元走低.
鍳于欧债危机没有改善的迹象,即将举行的欧盟峰会结果可能将令人失望.分析师称,失望的风险很可能增加欧元下行压力.
欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.4%,报0.8027英镑,距离6月12日触及的本月低点0.80115英镑不远.欧元下一道支撑位在0.79895英镑附近,此为5月31日的低位.
英镑兑美元GBP=D4跌0.17%,报1.5565美元.除了因为避险资金流入扶助美元全线走强之外,传言称英国央行将推出更多量化宽松政策也令英镑受创.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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