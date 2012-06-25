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债券 | 2012年 6月 25日 星期一 23:30 BJT

〔标题新闻〕ECB管委诺沃特尼称ECB不想恢复买入受困国家公债,欢迎由EFSF买入的构想-报章

ECB为欧洲央行

EFSF为欧洲金融稳定机构

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8HP95N]

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