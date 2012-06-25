〔欧元债市〕西班牙公债收益率上升,因对峰会的冀望减弱

* 德国没有理会外界对更灵活使用欧元区救助基金的压力

* 对欧盟峰会的高度期望减退

* 西班牙公债承压,此前连涨四天

* 德债反弹,此前下跌三周

路透伦敦6月25日电---西班牙公债周一承压,而避险德债大幅上涨,此前市场对本周欧盟峰会将达成令市场信服的终止欧债危机措施的冀望减弱.

周四和周五欧盟峰会的目的是为欧元区迈向经济一体化勾划路线图,且显示区内领导人团结一致,决心竭尽所能重振市场对欧元区的信心.

但周五法国、意大利、西班牙和德国领导人会议结果对峰会将可重振市场信心而言不是好兆头,德国反对发行欧元区共同债券的构想,尽管德国总理梅克尔与其他三个领袖同意推出1,300亿欧元经济增长计划.

"德国仍措辞强硬,且还有西班牙的银行将被降级,"一交易商说,"这暗示一些西班牙和意大利公债的机会主义卖家在上周价格走强后将会卖出,但今天实在未看到很多这样的操作."

西班牙10年期公债价格下跌,将收益率ES10YT=TWEB推高近30个基点,至6.64%,两年期西班牙公债收益率ES2YT=TWEB升近40个基点.

上周西班牙公债连续四天上扬,部份原因是寄望意大利敦促容许欧元区救助基金在二级市场买入受困国家公债的构想会得到支持.

西班牙经济部发表声明称,西班牙周一正式请求欧洲援助该国银行业,援助规模最多为1,000亿欧元.西班牙经济部长德金多斯致信欧元集团主席贾克称,金融援助的最终金额可能稍后确定,但应能满足该国所有银行需求,加上额外的安全缓冲.[ID:nSB1630174]

评级机构穆迪料在周一稍晚调降所有西班牙银行的评级,这增加西班牙公债的压力.

分析师预期,西班牙最终将要寻求全面的主权债救助计划,其规模将占欧元区可获得的救助基金规模的一大部份.

德债反弹,此前三周下跌,因市场降低了对欧盟峰会的期望.

对避险德债的胃纳增加,令德债期货FGBLc1升127个跳动点,报142.15.10年期德债收益率跌10个基点,报1.47%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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