版本:
中国
债券 | 2012年 6月 26日 星期二 00:49 BJT

〔标题新闻〕意大利政府不排除购买该国受困银行发行的债券-财政经济部国库署署长格雷利

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nI6E8GL023]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐