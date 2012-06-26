〔表格〕美国里奇蒙联邦储备银行6月综合制造业指数为-3,5月为4

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透6月26日电---美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,6月综合制造业指数为-3,5月为4.
以下为具体数据及分项:
6月 5月 4月 三个月均值
制造业综合指数 -3 4 14 5
出货 -2 0 18 5
新订单 -12 1 13 1
未完成订单 -16 -18 2 -10
产能利用 -8 2 15 3
投入物价 1.38 2.30 2.71 --
产出物价 0.48 0.98 1.19 --
制成品库存 14 7 7 9
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--编译 母红;审校 李军
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