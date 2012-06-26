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货币新闻 | 2012年 6月 26日 星期二 22:02 BJT

〔表格〕美国里奇蒙联邦储备银行6月综合制造业指数为-3,5月为4

路透6月26日电---美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,6月综合制造业指数为-3,5月为4.

以下为具体数据及分项:

6月 5月 4月 三个月均值

制造业综合指数 -3 4 14 5

出货 -2 0 18 5

新订单 -12 1 13 1

未完成订单 -16 -18 2 -10

产能利用 -8 2 15 3

投入物价 1.38 2.30 2.71 --

产出物价 0.48 0.98 1.19 --

制成品库存 14 7 7 9

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--编译 母红;审校 李军

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