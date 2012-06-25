〔欧洲股市〕创下6月1日以来最大单日跌幅,银行股领跌

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数下挫1.6%,为6月1日来最大跌幅

* Euro STOXX 50重挫2.6%

* 银行股领跌,意大利裕信银行(UniCredit)急挫8.4%

路透伦敦6月25日电---欧洲股市周一收低,指标股指创下逾三周来最大单日跌幅,因市场担心欧盟峰会将无法解决欧债危机,这引发银行类股引领的全线跌势.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.6%,报986.41点,创下6月1日以来最大单日跌幅,收盘水准为6月14日来最低.

成交也低于均值,反应投资人在不确定的情况下交投意愿降低.

FTSEurofirst 300指数成交量为90日均值的85%,而Euro STOXX 波动性指数.V2TX上升9.9%,再度凸显投资人对经济前景的不确定性.

欧洲领导人在周四开始的两日峰会上将讨论跨国银行联盟、更紧密的财政整合以及债务赎回基金的可能性,以作为应对不断恶化债务危机努力的一部分.

但投资人抛售欧洲股票,因预计此次峰会也将同之前的峰会一样,无法达成解决希腊和西班牙债务危机的确凿措施.

"在峰会前股市将持续下跌,人们担心这次峰会可能不会解决任何问题," Bastion Capital股市主管Adrian Slack称.

银行类股领跌,STOXX欧洲600银行股指数.SX7P重挫3%,包括西班牙国际银行(SAN.MC)在内的欧元区二线国家几只权重股领跌,西班牙国际银行劲挫4.7%.

意大利裕信银行(CRDI.MI)急挫8.4%,因对欧债危机可能下一个会蔓延至意大利的忧虑加重.

英国富时100指数.FTSE收挫1.14%,报5,450.65点;德国股市DAX指数.GDAXI大跌2.09%,报6,132.39点,法国CAC-40指数.FCHI重挫2.24%,收报3,021.64点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI