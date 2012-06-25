〔金属期市〕COMEX期铜收高,因中国买盘迹象及美国需求前景改善

* 伦敦期铜止住跌势,市场静待欧盟峰会计划
* 中国补充铜库存有所加速
* 铝价触及两年低点后反弹
路透伦敦/纽约6月25日电---伦敦期铜周一四日内首日上涨,纽约铜价也走坚,因有中国购买迹象以及美国需求前景改善,卖家收手.
期铜成交稳健,投资人将注意力由欧债危机转向美国需求前景改善,因之前美国公布5月新屋销售升至两年高位.
其他基本金属多数跟随铜的升势,期铝在挫至两年低点后反弹收高,期锡也从去年9月来的低点回升,期锌在跌至10月底来最低位后全面反弹.
投资人押注如果本周四和周五的欧盟峰会能制定出应对债务危机的大规模措施,需求前景将改善.
"市场目前暂时观望欧盟本周峰会,如果在关键问题上没有进展,可能会再度重压金属市场."INTL FCStone分析师Ed Meir表示.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高26美元,报每吨7,336美元,从上周五触及的2011年12月以来最低每吨7,219.50美元反弹.
纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜合约HGN2结算价上涨1.05美分,报每磅3.3255美元,盘中在3.2880-3.420美元之间交投.
根据汤森路透初步数据,纽约市场截至尾盘成交约为8.45万口,略高于30日均值约8万口.
市场焦点也在西班牙身上,该国周一正式要求欧元区提供援助贷款,以重组银行业.
中国投资人有限的补充铜库存本周初支撑铜价.
一上海的交易员表示,实货铜需求略有增加预计会支撑铜价,因消费者利用价格下跌以及LME和上海期交所有利的套利空间来补充一些库存.
LME三个月期铝CMAL3收高4美元,报1,865美元,稍早跌至2010年6月初来最低的1,852美元.
以下为1841GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 332.80 2.20 +0.67 343.60 -3.14
LME期铝 1864.50 3.50 +0.19 2020.00 -7.70
LME期铜 7335.00 25.00 +0.34 7600.00 -3.49
LME期铅 1787.00 -29.00 -1.60 2035.00 -12.19
LME期镍 16420.00 -155.00 -0.94 18710.00 -12.24
LME期锡 18525.00 -150.00 -0.80 19200.00 -3.52
LME期锌 1804.00 4.00 +0.22 1845.00 -2.22
上海期铝 15520.00 -40.00 -0.26 15845.00 -2.05
上海期铜 54330.00 -20.00 -0.04 55360.00 -1.86
上海期锌 14555.00 -75.00 -0.51 14795.00 -1.62
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李军;审校 母红
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