〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,对风暴影响墨西哥湾生产的担忧缓解

* 欧盟峰会料无法提出可靠危机解决办法

* 风暴减弱,对墨西哥湾油气生产受扰的忧虑减轻

* 关注周二美国石油协会(API)周度库存数据

路透纽约6月25日电---美国原油期货周一下跌,对热带风暴Debby可能影响墨西哥湾油气生产的担忧缓解,且对欧盟峰会可能制定解决欧债危机可靠办法的期望值不断降低.

Debby转向佛罗里达州,偏离占美国原油生产约两成的产油区,美国原油期货盘中多数时间下滑.

墨西哥湾石油企业已经中断逾44%的原油生产,因之前预报称风暴逼近该区域,但随着威胁消退,生产商已让工人回到钻进平台,并恢复了生产.

投资人也因担心本周欧盟峰会无法平息市场不安,对欧盟领导人有积极措施的预期降温,欧元兑美元跌至近两周低点.

美国8月原油期货CLc1跌0.55美元,结算价报每桶79.21美元,日高为80.68美元.

空头回补尾盘扶助布兰特原油期货LCOc1微幅收高0.03美元,报每桶91.01美元.

根据路透数据,美国原油期货成交量较30日均值少30%,布兰特原油期货则少20%.经纪商表示,对欧债危机的担忧令许多市场人士保持观望.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 79.21 -0.55 -0.7% 78.03 80.68 238,534 293,224

9月原油 79.62 -0.52 -0.7% 78.42 81.03 50,883 50,442

7月RBOB汽油 2.6458 0.0759 3.0% 2.5757 2.6512 26,767 41,948

8月RBOB汽油 2.4982 0.0306 1.2% 2.4611 2.5080 64,502 64,737

7月取暖油 2.5385 0.0048 0.2% 2.5100 2.5624 26,795 35,235

8月取暖油 2.5348 0.0028 0.1% 2.5084 2.5603 48,489 50,972

ICE合约

8月布兰特 91.01 0.03 0.0% 89.60 91.75 203,173 238,666

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 408,404 512,831 560,580 1,423,347 3,674

汽油 154,243 157,000 146,833 305,464 -407

取暖油 138,789 129,972 140,406 339,207 9,383 (完)