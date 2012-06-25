〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,对风暴影响墨西哥湾生产的担忧缓解

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 欧盟峰会料无法提出可靠危机解决办法
* 风暴减弱,对墨西哥湾油气生产受扰的忧虑减轻
* 关注周二美国石油协会(API)周度库存数据
路透纽约6月25日电---美国原油期货周一下跌,对热带风暴Debby可能影响墨西哥湾油气生产的担忧缓解,且对欧盟峰会可能制定解决欧债危机可靠办法的期望值不断降低.
Debby转向佛罗里达州,偏离占美国原油生产约两成的产油区,美国原油期货盘中多数时间下滑.
墨西哥湾石油企业已经中断逾44%的原油生产,因之前预报称风暴逼近该区域,但随着威胁消退,生产商已让工人回到钻进平台,并恢复了生产.
投资人也因担心本周欧盟峰会无法平息市场不安,对欧盟领导人有积极措施的预期降温,欧元兑美元跌至近两周低点.
美国8月原油期货CLc1跌0.55美元,结算价报每桶79.21美元,日高为80.68美元.
空头回补尾盘扶助布兰特原油期货LCOc1微幅收高0.03美元,报每桶91.01美元.
根据路透数据,美国原油期货成交量较30日均值少30%,布兰特原油期货则少20%.经纪商表示,对欧债危机的担忧令许多市场人士保持观望.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
8月原油 79.21 -0.55 -0.7% 78.03 80.68 238,534 293,224
9月原油 79.62 -0.52 -0.7% 78.42 81.03 50,883 50,442
7月RBOB汽油 2.6458 0.0759 3.0% 2.5757 2.6512 26,767 41,948
8月RBOB汽油 2.4982 0.0306 1.2% 2.4611 2.5080 64,502 64,737
7月取暖油 2.5385 0.0048 0.2% 2.5100 2.5624 26,795 35,235
8月取暖油 2.5348 0.0028 0.1% 2.5084 2.5603 48,489 50,972
ICE合约
8月布兰特 91.01 0.03 0.0% 89.60 91.75 203,173 238,666
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 408,404 512,831 560,580 1,423,347 3,674
汽油 154,243 157,000 146,833 305,464 -407
取暖油 138,789 129,972 140,406 339,207 9,383 (完)
--编译 李军;审校 母红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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