〔全球金市〕金价在欧盟峰会前上涨,塞浦路斯寻求救助

* 股市和油价下跌,但金价进一步上涨
* 塞浦路斯寻求救助和西班牙债务忧虑引发对黄金的避险买需
* 印度实货买需仍疲弱
路透纽约6月25日电---金价周一上涨,没有理会股市及油市下跌的影响,受避险买盘提振,因欧盟峰会前的不确定性增加及迹象显示欧债危机不断恶化.
周一早盘黄金陷入区间交投,之后飙升.
在塞浦路斯成为第五个需要求助的欧元区国家的消息发布前的几个小时,西班牙正式要求外部救助其银行业,且德国反对发行欧元区共同债券,这些原因也增加了黄金的投资魅力.
金价的涨势特别受凌厉,因美股标普500指数.SPX一度下挫2%及油价LCOc1下滑,因投资人怀疑本周欧盟峰会结果将对区内危机采取行动.谷物价格因美国中西部天气干燥而上涨,支持了黄金买需.
"明显是避险买需推动,且金价的交投像是一种货币,而不是一种商品.在金价突破这交投区间前,我怀疑成交量将仍然温和,"TEAM Financial Asset Management投资组合经理James Dailey说.
1831 GMT时,现货金XAU=涨0.8%,报每盎司1,583.99美元.
现货银XAG=升2.7%,报每盎司27.57美元,在近期银价表现落后于金价之后,对白银有抑压的需求.
一些投资人回补空头,上周金价录得3.5%的升幅,因通缩忧虑及美联储缺乏更积极的刺激措施.
纽约商品期货交易所(COMEX)-8月黄金期货GCQ2升21.50美元,报1,588.40美元.
路透初步数据显示,成交量略高于30日均值的一半.
交易员称,全球最大的黄金消费者印度的实货买需还未有反弹,尽管卢比兑美元从上周触及的纪录低点回升.
其他贵金属方面,现货铂金(白金)升0.5%,报每盎司1,434.45美元,现货钯金XPD=小跌0.1%,至每盎司603.15美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1588.40 21.50 1.4 1566.90 1589.00 103,804
COMEX白银期货 SIN2 27.52 0.859 3.2 26.565 27.590 64,679
COMEX铂金期货 PLN2 1439.40 8.20 0.6 1428.10 1442.30 12,201
COMEX钯金期货 PAU2 607.25 0.05 0.0 604.25 612.35 1,648
现货金 XAU= 1583.99 12.55 0.8 1566.96 1587.90
现货银 XAG= 27.570 0.730 2.7 26.680 27.650
现货铂金 XPT= 1434.45 7.00 0.5 1432.65 1441.74
现货钯金 XPD= 603.15 -0.85 -0.1 607.23 610.09
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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