〔美国股市〕大跌,因投资人怀疑欧盟峰会能否制定解决危机的可靠办法

* 西班牙正式要求救助其银行业

* 标普500指数几乎全数回吐本月涨幅

* 道指收挫1.09%,标普500指数重挫1.6%,Nasdaq指数大跌1.95%

路透纽约6月25日电---美国股市周一大幅收挫,标普500指数接近全数回吐本月涨幅,因投资者在本周稍后举行欧盟峰会前看不到保持乐观的理由.

市场仍对欧洲消息保持敏感,因欧元区不断升级的债务危机可能进一步拖累不断放缓的全球经济.

金融股和能源股跌幅居前,美国原油期货CLc1下挫0.7%,仍在上周触及的八个月低点附近.西班牙要求救助其银行业的消息打压金融股.

PHLX石油服务类股指数.OSX重挫3.4%,KBW银行股指数.BKX大跌2.7%.

对周四开始的为期两日欧盟峰会期望值不高,因德国在上周欧元区四大国会议上顶住了要求发行欧元区共同债券以及灵活使用欧洲救助基金的压力.

"上周我们对事态进展以及本周峰会可能有积极结果的期望值很高.但今日市场对欧盟峰会将有重大成果有很大怀疑."纽约Dudack Research Group首席投资策略师Gail Dudack表示.

德国力压希腊,要求该国完成的撙节措施令希腊陷于长期的衰退.投资人担心西班牙可能是下一个倒下的多米诺骨牌,因该国借款成本居高不下.

个股中,Chesapeake (CHK.N)重挫8.5%,报17.03美元,在标普500指数成份股中表现最差.路透报导称,在该公司执行长Aubrey McClendon的授意下,该公司同其最大的竞争对手合谋压低美国最有前景的油气产地之一的地价.

道琼工业指数.DJI收跌138.12点,或1.09%,至12,502.66点;标准普尔500指数.SPX收挫21.30点,或1.6%,至1,313.72点.Nasdaq指数.IXIC大幅回落56.26点,或1.95%,至2,836.16点.

本月迄今,道指升0.88%,标普500指数升0.26%,Nasdaq指数升0.31%.

西班牙正式向欧元区提出要求高至1,000亿欧元银行业资本重组救助贷款,称救助的最终规模可能在之后确定.一些市场分析师表示,这只是全面救助西班牙的前奏.

西班牙公债承压,10年期公债ES10YT=TWEB收益率升近30个基点,报6.64%,接近7%水准,欧洲多个负债沉重的国家在其10年期公债收益率升穿7%后被迫要求救助.

欧洲指标股指.FTEU3周一收挫1.6%,美元上涨,因在上周全球公布的制造业数据都较疲弱后,对全球经济成长的担忧持续.

美国5月经季节调整新屋销售年率增至36.9万户,为2010年4月来最高,且房价按年上升.但对欧洲的担忧盖过了对美国长期受困的地产业出现生机的影响,美股房屋建筑类股指数.HGX下滑1.6%.

沃尔玛(WMT.N)在道指成份股中一枝独秀,收高1.3%,报68.18美元.

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为约58.4亿股,远低于68.5亿股的日成交均值.

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为2,319和686,Nasdaq市场为1,868和649.(完)

--编译 李军;审校 母红

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