〔美国股市〕ADR收跌,巴西Petrobras重挫显示新兴市场企业表现疲弱

路透纽约6月25日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,巴西的Petrobras (PBR.N)跌至三年半低位,因忧虑其产量水平及成本,且因为在欧债危机及全球经济放缓的背景下,投资人规避较高风险的新兴市场企业.

在美国上市的Petrobras暴跌9%,报17.84美元,录得去年8月来最大单日跌幅,此前Petrobras执行长指出公司的产量未能达标及成本不断上升.

周一中国股市录得三周来单日最大跌幅,在美国上市的中国企业ADR也跟随下跌.百度跌3.1%,报111.02美元.

反映对其他新兴市场的忧虑,高盛称现货人民币近期贬值正导致市场臆测外汇逃离中国,这可能令资产价格跌势加速.

"几个月来与客户对话的主题是有关潜在的外汇从中国外流的问题,市场忧虑中国宏观环境恶化和今年稍后权力移交之前的不确定性将导致大量资金外流,"高盛和研究报告中写道.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收跌2.07%,标普500指数.SPX.INX收低1.6%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收低2.06%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收跌1.94%.纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA大跌2.61%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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