美国各类经济指标总览--2012/6/26

欧元债市：德债收益率上涨，受美国升息前景支撑
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
美国商务部公布,美国5月建筑许可修正后为增长8.4%(前值增加7.9%),年率为78.4万户(前值78万户).[ID:nSB1633444]
美国经济谘商会周二公布,6月美国消费者信心指数为62.0,5月数值修正后为64.4.[ID:nEAPAQ0CA3]
当前值 前次值
失业率(%) 8.2(5月) 8.1(4月)
非农业就业岗位(万) 增加6.9(5月) 增加7.7(4月修正值)
平均时薪(%) +0.1(5月) +0.1(4月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) -0.3(5月) 持平(4月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(5月) +0.2(4月)
实质所得(%) +0.1(5月) +0.1(4月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -1.0(5月) -0.2(4月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(5月) +0.2(4月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.9(第一季修正值) +2.2(第一季初值)
GDP平减指数(%) +1.7(第一季修正值) +1.5(第一季初值)
零售销售(%) -0.2(5月) -0.2(4月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差500.6(4月) 逆差526.2(3月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)
工业生产(%) -0.1(5月) +1.0(4月修正值)
产能利用率(%) 79.0(5月) 79.2(4月修正值)
初请失业金人数(万人) 38.7(6月16日当周) 38.9(6月9日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,246(5月) 盈余591.2(4月)
领先指标(%) +0.3(5月) -0.1(4月修正值)
个人所得(%) +0.2(4月) +0.4(3月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) 持平(4月) +0.2(3月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加65(4月) 增加124(3月修正值)
企业库存(%) +0.4(4月) +0.3(3月修正值)
建筑支出(%) +0.3(4月) +0.3(3月修正值)
消费者信心 62.0(6月) 64.4(5月修正值)
房屋开工(万户) 70.8(5月) 74.4(4月修正值)
建筑许可(万户) 78.4(5月修正值) 72.3(4月修正值)
成屋销售(万户) 455(5月) 462(4月修正值)
新屋销售(万户) 36.9(5月) 34.3(4月修正值)
工厂订单(%) -0.6(4月) -2.1(3月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) 持平(4月修正值) -3.7(3月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.7(5月) 53.5(4月)
供应管理协会制造业指数 53.5(5月) 54.8(4月)
趸售(批发)库存(%) +0.6(4月) +0.3(3月)
进口物价(%) -1.0(5月) 持平(4月修正值)
出口物价(%) -0.4(5月) +0.4(4月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.9%(第一季修正值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187
(第一季初值) (第四季修正值)(完)
--整理 王洋/利棣儿;审校 母红
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣