〔投行观点〕高盛将摩根大通加入确信买入名单,下调摩根士丹利评级

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
* 高盛称摩根大通可能在2012年恢复回购股票
* 高盛将摩根大通第二季EPS预估从0.75美元下调至0.60美元
* 将摩根士丹利2012年EPS预估从1.04美元下调至0.56美元
* 高盛预期资本市场活动淡静将损及摩根士丹利盈利
路透6月26日电---高盛将摩根大通(JPM.N)加入其美国确信买入名单,称摩根大通的资本水平及盈利能力将抵销其最近对冲策略失误导致20亿美元的交易亏损的影响.
高盛将摩根士丹利(MS.N)评级从"买入"下调至"中性",且将摩根士丹利从高盛的确信买入名单中剔除,称资本市场活动淡静将损及摩根士丹利盈利.
高盛表示,自从摩根大通公布其主要投资部门交易亏损后,该行股价累计下跌15%已经是"相当大"的跌幅了,因该部门对平均每股盈利的贡献仅为5%.
高盛分析师表示,摩根大通可能在今年恢复回购股票,对该行股价提供支持.
高盛将摩根大通第二季每股盈余(EPS)预估从0.75美元下调至0.60美元,反映交易亏损的更快确认.
高盛将摩根士丹利目标价从20美元下调至16美元.
周二早盘,摩根大通上扬1.25%,报35.76美元,摩根士丹利下跌0.2%,报13.45美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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