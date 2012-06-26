〔投行观点〕高盛将摩根大通加入确信买入名单,下调摩根士丹利评级

* 高盛称摩根大通可能在2012年恢复回购股票

* 高盛将摩根大通第二季EPS预估从0.75美元下调至0.60美元

* 将摩根士丹利2012年EPS预估从1.04美元下调至0.56美元

* 高盛预期资本市场活动淡静将损及摩根士丹利盈利

路透6月26日电---高盛将摩根大通(JPM.N)加入其美国确信买入名单,称摩根大通的资本水平及盈利能力将抵销其最近对冲策略失误导致20亿美元的交易亏损的影响.

高盛将摩根士丹利(MS.N)评级从"买入"下调至"中性",且将摩根士丹利从高盛的确信买入名单中剔除,称资本市场活动淡静将损及摩根士丹利盈利.

高盛表示,自从摩根大通公布其主要投资部门交易亏损后,该行股价累计下跌15%已经是"相当大"的跌幅了,因该部门对平均每股盈利的贡献仅为5%.

高盛分析师表示,摩根大通可能在今年恢复回购股票,对该行股价提供支持.

高盛将摩根大通第二季每股盈余(EPS)预估从0.75美元下调至0.60美元,反映交易亏损的更快确认.

高盛将摩根士丹利目标价从20美元下调至16美元.

周二早盘,摩根大通上扬1.25%,报35.76美元,摩根士丹利下跌0.2%,报13.45美元.(完)