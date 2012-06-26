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债券 | 2012年 6月 26日 星期二 23:39 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.060%,投标倍数为4.43

路透华盛顿6月26日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.060

中值 0.050

低值 0.040

投资 0.061

价格/得标

价格 99.995333

高值得标比率 53.16%

投标倍数 4.43

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,802,800

总投标 132,997,474,800

竞争性投标得标 29,439,616,900

非竞争性投标得标 268,485,900

FED附加 5,937,991,000

发行细节

发行日 2012/06/28

到期日 2012/07/26

CUSIP码 9127954B4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 于春红

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