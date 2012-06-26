〔欧洲汇市〕英镑兑脆弱的欧元上涨,未受英国央行官员措辞温和影响

* 英镑兑欧元攀升,迫近0.7950英镑

* 英国央行决策者讲话措辞温和,但没有拖累英镑

* 数据显示5月公共部门净借款上升

路透伦敦6月26日电---英镑兑欧元周二上涨,没有受英国央行决策者的温和言论影响,因欧元区二线国家收益率(殖利率)不断上升,反映市场忧虑本周欧盟峰会在应对欧债危机上取得的进展将有限.

英国央行总裁金恩表示,近几周英国经济前景恶化,因欧元区的动荡.[ID:nSB1633326][ID:nSB1633130]他的讲话巩固了对央行将选择扩大资产购买计划提振经济增长的预期.

尽管量化宽松政策(QE)通常被视为不利该国货币,但一些分析师表示,市场已消化了英国将有更多QE,意味着当推出QE时对英镑的影响有限.

"至于英镑,欧元兑英镑已下跌,但那是欧元自身的走势所造成的.由于市场已预期英国将推出更多QE,这一举措实施时应该不会对英镑造成太大的影响."

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.5%,至0.7985英镑的近四周低位,此前跌穿在0.8011英镑左右的支持位.

策略师说,下一个目标是上月触及的0.7950英镑的三年半低位,尽管欧元兑美元也可能进一步走弱,带动欧元兑英镑跌穿0.7950英镑.

英国国家统计局周二公布,英国5月公共部门收支盈余为44.23亿英镑,上年同期为短差21.15亿英镑.5月公共部门净借款为155.8亿英镑(预估为净借款142.5亿英镑),上年同期为净借款123.26亿英镑.[ID:nSB1632120]这是令投资人忧虑英国经济体质,及怀疑该国减赤计划的最新数据.

英镑兑美元GBP=D4持稳在1.5582美元,技术阻力位在1.5662美元左右,此为6月上旬至中旬的升势的23.6%回档位.

尽管英国经济疲弱可能令英镑兑避险的美元和日圆承压,但许多分析师说英镑兑欧元应该上升,因欧洲官员仍努力寻找欧债危机的解决方法.

周二西班牙标售短期公债的成本增加接近两倍,凸显投资人忧虑该国脆弱的银行系统及不断加剧的经济衰退.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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