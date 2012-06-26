〔英国债市〕英债期货小跌,英国央行总裁对经济前景的低迷评论限制跌幅

路透伦敦6月26日电---英国公债期货周二小跌,英国央行总裁金恩对经济前景的低迷评论扶助英债期货抵消了德债价格下挫引发的下跌压力.

在周一跟随德债上涨后,英债周二在德债回吐部分升幅时没有跟随大跌.英国市场也摆脱了显示政府借款高于预期的数据以及通膨保值债券销售需求平平的影响.

9月英债期货FLGU2结算价跌8个跳动点,至119.54,可比德债跌45个跳动点.

市场焦点是本周四开始的欧盟峰会是否能在持续解决欧债危机上取得任何进展.

英国央行总裁金恩表示,近几周英国经济前景恶化,因欧元区的动荡.[ID:nSB1633326][ID:nSB1633130]他的讲话巩固了对央行将选择扩大资产购买计划提振经济增长的预期.

10年期现货公债GB10YT=RR收益率升2个基点,至1.69%,较可比德债收益率差收紧3个基点,至18个基点.

英国债务管理局标售12.5亿英镑票息为0.125%的2029年到期通膨保值债券,投标倍数为1.83,略低于今年同类债券标售的均值.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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