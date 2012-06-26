〔欧洲股市〕收盘持平于近一周低位,市场关注本周稍后的欧盟峰会

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数持平,在20天移动均线获得支持位

* 德国总理梅克尔为对欧盟峰会的预期浇冷水

路透伦敦6月26日电---欧洲股市周二持稳于近一周低位,对政界人士拿出危机应对新措施的预期受到打压,而且全球经济增长持续令人担忧,股市受到这些因素的冲击,但股价较低已开始吸引部分投资者入市,大盘因而获得支撑.

对6月28-29日欧盟领导人峰会拿出重大新措施的预期已被德国总理梅克尔所打消,她仍强烈反对推出欧元区共同债券以分担欧元区一些财政困难成员国的债务负担.

消息人士称,梅克尔周二在一政党会议上表示,只要她还活着,欧洲就不会分担债务.

"此前预期太高,目前已被浇灭,可能现在是正常水平,人们的预期不是太高,"CM-CIC Securities策略师Francois Duhen称,并预计在峰会前股市将进一步下跌.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘持平于986.63点,在触及逾一周最低日内水平983.75点后,最终在20日移动均线切入位获得技术支撑.

将在新的危机应对措施中得益的欧元区国家,其股市表现落后,西班牙股市.IBEX跌1.4%,意大利股市.FTMIB下挫1.1%.周二西班牙和意大利进行公债标售,其借贷成本均上升.

英国富时100指数.FTSE收低0.07%,报5,446.96点;德国股市DAX指数.GDAXI收升0.07%,报6,136.69点,法国CAC-40指数.FCHI收跌0.3%,报3,012.71点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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