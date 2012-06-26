〔美国能源〕6月22日止当周汽油需求较上年同期下降3.5%--SpendingPulse

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透纽约6月26日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求较上年同期下降,因经济前景不确定,令驾驶者减少非必需的行车.
万事达卡称,截至6月22日一周美国汽油需求持平在之前两周的水平,较上年同期下滑3.5%.
美国零售汽油均价为较上年同期下滑3.9%,至每加仑3.48美元,较之前两周下跌了0.10美元.
该机构称,美国汽油需求四周移动均值较上年同期下降3.2%,为连续第66周下降.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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