版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 02:10 BJT

〔美国能源〕6月22日止当周汽油需求较上年同期下降3.5%--SpendingPulse

路透纽约6月26日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求较上年同期下降,因经济前景不确定,令驾驶者减少非必需的行车.

万事达卡称,截至6月22日一周美国汽油需求持平在之前两周的水平,较上年同期下滑3.5%.

美国零售汽油均价为较上年同期下滑3.9%,至每加仑3.48美元,较之前两周下跌了0.10美元.

该机构称,美国汽油需求四周移动均值较上年同期下降3.2%,为连续第66周下降.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐