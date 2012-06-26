〔金属期市〕COMEX期铜下跌但伦敦期铜小升,市场静待欧盟峰会

* 中国重建库存,因有利的价格套利

* 中国河南省考虑向铝炼商提供电费补贴

* 美国6月消费者信心下跌

* 关注周三公布的美国耐久财订单数据

路透伦敦/纽约6月26日电---伦敦期铜周二上升,尽管升幅温和,但连涨第二天,而美国期铜下跌,两个市场在上周触及六个月低点后盘整,且因欧债形势而仍然表现迟滞.

近期全球最大铜购买国--中国因有利的价格套利而重建库存的苗头,及美国楼市继续企稳的进一步迹象,为金属价格提供了部份支持,这抵销了塞浦路斯成为寻求救助的第五个欧元区国家的利空消息的影响.

分析师说,鉴于市场对本周稍后欧盟峰会在解决区内危机将取得具意义的进展普遍存疑,这令金属需求承压,很可能限制金属价格的升幅,且提振对美元和黄金的避险需求.

"你将看到的仍是目前的市况:交投缓慢,市场缺乏信心,"TrendMax董事总经理Zachary Oxman说.

"欧洲继续是市场的主题.我看多美元,看空工业金属,且这就是今天的交易.是这趋势."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高23美元,报每吨7,359美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-交投最活跃的9月期铜合约HGU2结算价下跌0.50美分,报每磅3.3205美元,盘中在3.3030-3.3445美元之间交投.

根据汤森路透初步数据,纽约市场截至尾盘成交超过80,000口,和30日均值相当.

欧盟峰会将在6月28-29日于布鲁塞尔举行,但投资人仍然怀疑峰会将会否出台任何解决欧债危机的重大举措.

美国的经济数据无法令人兴奋.美国4月房价连续第三个月上升,但6月消费者信心连续第四次下跌,而6月里奇蒙联储银行制造业指数跌至负值,扭转5月的正值.[US-ECI-CMN]

虽然今年来中国外贸数据持续疲软,但5月进出口则意外"亮丽".对此中国商务部表示,目前中国外贸增长正逐步朝着更好的方向发展,预计全年进出口总额成长10%左右的目标可以实现.[ID:nSB1632342]

"市场有阻力,但发展中国家普遍正迈向明确的经济增长政策,特别是中国减息,我们预期今年下半年将有明显改善,"Natixis分析师Nic Brown说.

消息人士周二称,为重振铝产出,中国最大的铝生产省河南省向炼商提供电力补贴,这使上海期货交易所铝格SAFcv1下跌超过3%,至三年低位.

LME三个月期铝CMAL3收低20美元,报每吨1,845美元,此前触及1,839美元的两年低点.

以下为1756 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 332.05 -0.50 -0.15 343.60 -3.36

LME期铝 1844.50 -20.50 -1.10 2020.00 -8.69

LME期铜 7358.00 22.00 +0.30 7600.00 -3.18

LME期铅 1767.50 -20.50 -1.15 2035.00 -13.14

LME期镍 16295.00 -125.00 -0.76 18710.00 -12.91

LME期锡 18560.00 60.00 +0.32 19200.00 -3.33

LME期锌 1776.00 -29.00 -1.61 1845.00 -3.74

上海期铝 15100.00 -420.00 -2.71 15845.00 -4.70

上海期铜 53930.00 -400.00 -0.74 55360.00 -2.58

上海期锌 14315.00 -240.00 -1.65 14795.00 -3.24

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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