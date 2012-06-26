〔纽约期市〕ICE期棉受投机性卖盘打压收低,因空头气氛笼罩市场

欧元债市：德债收益率上涨，受美国升息前景支撑
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透纽约6月26日电---棉花期货周二受投机性卖盘打压收低,全球经济前景动荡不安推低期棉合约,经纪商称,这样的基本面将使期棉处于空头市场.
ICE-12月期棉合约CTZ2跌1.85美分,或2.6%,报每磅68.20美分,盘中交投区间介于68.04至70.30美分.
近月7月期棉合约CTN2下滑2.15美分,报每磅68.31美分.
汤森路透数据显示,周二总成交量超过13,700口,较30日均值低逾40%.
"主要因素是宏观经济环境,"期棉交易员Mike Stevens称.
他补充称,供应量较高及需求疲弱将使期棉维持颓势,价格很难上涨.
12月期棉似乎陷于67至73美分区间,Stevens称,"市场正在等待某种形式的信号."
经纪商称,市场正在等待两项政府报告.第一个是周四美国农业部将公布的一周出口销售报告,这将衡量全球棉花市场状况.
第二个是美国农业部周五将公布的年度种植数据,这将为2012/13销售年度的种植数量打下基础.
ICE Futures U.S.交易所数据显示,周二成交量为35,850口,低于前一交易日的42,145口.
交易所数据显示,截至6月25日,未平仓合约为166,768口,为七个交易日内首次增加.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣