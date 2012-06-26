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市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 03:15 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉受投机性卖盘打压收低,因空头气氛笼罩市场

路透纽约6月26日电---棉花期货周二受投机性卖盘打压收低,全球经济前景动荡不安推低期棉合约,经纪商称,这样的基本面将使期棉处于空头市场.

ICE-12月期棉合约CTZ2跌1.85美分,或2.6%,报每磅68.20美分,盘中交投区间介于68.04至70.30美分.

近月7月期棉合约CTN2下滑2.15美分,报每磅68.31美分.

汤森路透数据显示,周二总成交量超过13,700口,较30日均值低逾40%.

"主要因素是宏观经济环境,"期棉交易员Mike Stevens称.

他补充称,供应量较高及需求疲弱将使期棉维持颓势,价格很难上涨.

12月期棉似乎陷于67至73美分区间,Stevens称,"市场正在等待某种形式的信号."

经纪商称,市场正在等待两项政府报告.第一个是周四美国农业部将公布的一周出口销售报告,这将衡量全球棉花市场状况.

第二个是美国农业部周五将公布的年度种植数据,这将为2012/13销售年度的种植数量打下基础.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,周二成交量为35,850口,低于前一交易日的42,145口.

交易所数据显示,截至6月25日,未平仓合约为166,768口,为七个交易日内首次增加.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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