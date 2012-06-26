〔加拿大汇市〕加元兑美元小涨,跟随美国和加拿大股市走强

欧元债市：德债收益率上涨，受美国升息前景支撑
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透多伦多6月26日电---加元兑美元周二小幅上升,跟随美国和加拿大股市走强,且大宗商品价格上涨,不过在本周欧盟峰会前,加元的升势料将脆弱.
美国股市周二反弹收高,但成交清淡,因投资人怀疑为解决欧债危机在本周举行的另一次欧盟峰会结果将如何,这使股市前景阴云密布.[.NCN]
"目前加元和美国股市的关联最高.在今年以来,较之其他货币对,加元兑美元这货币对和美股的关联较高,"在加拿大蒙特利尔的ForexLive汇市分析师Adam Button说.
加元兑美元CAD=收报1.0240加元,或0.9766美元,高于周一加元兑美元收报的1.0292加元,或0.9716美元.
短期而言,Button说加元兑美元很可能交投介于1.01-1.04加元,或0.99-0.9615美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣