〔加拿大汇市〕加元兑美元小涨,跟随美国和加拿大股市走强

路透多伦多6月26日电---加元兑美元周二小幅上升,跟随美国和加拿大股市走强,且大宗商品价格上涨,不过在本周欧盟峰会前,加元的升势料将脆弱.

美国股市周二反弹收高,但成交清淡,因投资人怀疑为解决欧债危机在本周举行的另一次欧盟峰会结果将如何,这使股市前景阴云密布.[.NCN]

"目前加元和美国股市的关联最高.在今年以来,较之其他货币对,加元兑美元这货币对和美股的关联较高,"在加拿大蒙特利尔的ForexLive汇市分析师Adam Button说.

加元兑美元CAD=收报1.0240加元,或0.9766美元,高于周一加元兑美元收报的1.0292加元,或0.9716美元.

短期而言,Button说加元兑美元很可能交投介于1.01-1.04加元,或0.99-0.9615美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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