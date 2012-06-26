〔加拿大股市〕几收平盘,金矿股下跌但金融股上涨

欧元债市：德债收益率上涨，受美国升息前景支撑
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透多伦多6月26日电---加拿大股市周二几收平盘,金矿股跌势被金融股和化肥股涨势所抵消,投资人关注周四和周五的欧盟峰会.
西班牙短期借款成本几乎翻了两倍,且欧元下滑,因投资人担心领导人在此次峰会上就解决欧债危机可能无法取得任何有意义的进展.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高4.03点,或0.04%,报11,334.42点.
包括金矿股在内的权重原材料股跌1%,金融股升0.4%.(完)
--编译 李军;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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欧洲股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣