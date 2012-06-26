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市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 05:12 BJT

〔加拿大股市〕几收平盘,金矿股下跌但金融股上涨

路透多伦多6月26日电---加拿大股市周二几收平盘,金矿股跌势被金融股和化肥股涨势所抵消,投资人关注周四和周五的欧盟峰会.

西班牙短期借款成本几乎翻了两倍,且欧元下滑,因投资人担心领导人在此次峰会上就解决欧债危机可能无法取得任何有意义的进展.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高4.03点,或0.04%,报11,334.42点.

包括金矿股在内的权重原材料股跌1%,金融股升0.4%.(完)

--编译 李军;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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