〔美国股市〕ADR小幅上升,但前景阴云密布

路透纽约6月26日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二在上日大跌后上涨,但升幅轻微,因对本周欧盟峰会将采取果决行动存疑.

西班牙10年期公债收益率上涨,此前尽管该国标售较短期公债的收益率大幅上升,但需求下降,因投资人对本周稍后欧盟峰会将制定缓和欧债危机的重大措施的冀望减退.

周四和周五在布鲁塞尔举行的为期两天的欧盟峰议将为欧盟领导人为解决区内危机而举行的第20次会议.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收升0.49%,标普500指数.SPX.INX收高0.48%.

防御类股走强.在美国上市的百威英博(Anheuser-Busch InBev)(BUD.N)升2.48%,至72.61美元.全球最大啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)周一表示有意收购墨西哥Grupo Modelo GMODELOC.MX另外约半数的股权,令投资人热切想见到全球啤酒市场出现新整合.[ID:nST0468228]

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收高0.5%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收升0.42%.纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA收升0.72%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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