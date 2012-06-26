〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因获利了结

欧元债市：德债收益率上涨，受美国升息前景支撑
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透6月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低,交易商说,大豆在此前两天受天气带动上涨后,因获利了结及基金结清多头仓位而下跌.
初步数据显示,交投最热络的11月大豆期货SX2跌0.8%,此前创下每蒲式耳14.38-3/4美元的合约高位.周一该合约突破长期技术阻力位14.00美元,因交易商忧虑影响作物生长的干燥天气.
基金持有的CBOT大豆净多头仓位接近纪录高位,使市场容易受不时出现的多头平仓所打压.
气象学家预期下周美国中西部地区天气持续干热,令玉米和大豆生长受到影响.但午后计算机编制的美国天气模型的确显示将会有一些降雨.
市场预期,美国农业部(USDA)将上调其2012年美国大豆种植面积预估.路透访问的19名分析师平均预期,美国大豆种植面积为7,550万英亩,高于USDA在3月时预估的7,390万英亩.
油世界上调中国2011/12年大豆进口预估至5,790万吨,较上月的预估多100万吨,较上年同期增加560万吨.
油世界表示,未来几个月豆粕价格将仍然持坚,且南美大豆产量较低导致全球豆粕供应紧绌,可能为印度豆粕出口提供意想不到的机会.
CBOT-7月大豆期货SN2跌12美分,报14.70-1/2美元.
7月豆粕合约SMN2下滑5.6美元,收报每短吨427.2美元.7月豆油合约BON2下挫0.39美分,报每磅50.88美分.
今日大豆预估成交量为252,577口;豆粕预估成交量为88,704口,豆油成交量为141,399口.
以下为CBOT农产品期货在1753 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 643.00 12.00 1.9% -0.5%
CBOT大豆Sc1 1473.00 -9.50 -0.6% 22.9%
CBOT豆粕SMc1 427.00 -5.80 -1.3% 38.0%
CBOT豆油BOc1 51.10 -0.17 -0.3% -1.9%
CBOT小麦Wc1 723.50 -0.75 -0.1% 10.8%
CBOT稻米RRc1 1483.00 14.50 1.0% 1.5%
EU小麦BL2H0 225.50 0.50 0.2% 11.4%
NYMEX原油期货CLc1 78.98 -0.23 -0.3% -20.1%
道琼工业指数.DJI 12,531 29 0.2% 2.6%
现货金XAU= 1572.49 -11.59 -0.7% 0.6%
欧元/美元EUR= 1.2488 -0.0013 -0.1% -3.5%
美元指数.DXY 82.4140 -0.0830 -0.1% 2.8%
波罗的海
干散货指数.BADI 981 3 0.3% -43.6%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣