〔表格〕美国5月成屋待完成销售指数较上月增长5.9%,预估为增长1.0%

标题新闻：台湾鸿海考虑最快今年出售约1%的日本夏普股权--日经新闻
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路透6月27日电---全美不动产协会(NAR)周三公布,美国5月成屋待完成销售指数较上月增长5.9%,预估为增长1.0%.
美国5月成屋待完成销售同比增长13.3%.
5月 4月 前值 11年5月
指数 101.1 95.5 95.5 89.2
5月 4月 前值 12年5月/11年5月
变动(%) 5.9 -5.5 -5.5 13.3
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--编译 母红;审校 利棣儿
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 43.2 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.2% -0.9% (较上年同期) -- -1.1% 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 2月 52.9 52.4 0850 法国Markit服务业PMI 2月 56.7 56.7 综合PMI
路透巴黎/法兰克福3月2日 - 消息人士周四对路透表示，法国标致雪铁龙集团(PSA)有望在数日内宣布收购美国通用汽车的欧宝业务，此前双方缩窄了在欧宝的退休金负债以及其他事项的分歧。