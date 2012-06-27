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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 22:05 BJT

〔表格〕美国5月成屋待完成销售指数较上月增长5.9%,预估为增长1.0%

路透6月27日电---全美不动产协会(NAR)周三公布,美国5月成屋待完成销售指数较上月增长5.9%,预估为增长1.0%.

美国5月成屋待完成销售同比增长13.3%.

5月 4月 前值 11年5月

指数 101.1 95.5 95.5 89.2

5月 4月 前值 12年5月/11年5月

变动(%) 5.9 -5.5 -5.5 13.3

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--编译 母红;审校 利棣儿

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