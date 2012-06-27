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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 22:39 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透6月27日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

06/22/12 较上周 较上年 06/22/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 385.7 0.5 25.4 387.2 -0.1 27.7

馏分油 119.8 -1.0 -22.5 118.9 -2.3 -23.4

汽油 205.3 0.4 -6.6 204.8 2.1 -8.4

取暖油 26.5 -0.3 -6.8 25.5 -0.4 -8.0

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.1

煤油型航空燃料 38.9 -0.6 -4.7 38.6 -0.6 -5.3

原油日加工量 15.4 0.1 0.7 15.6 0.0 0.4

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少50万桶,汽油库存增加80万桶,馏分油库存增加120万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 李军

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