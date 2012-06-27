〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

****主要国家经济指标预测--3月3日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 43.2 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.2% -0.9% (较上年同期) -- -1.1% 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 2月 52.9 52.4 0850 法国Markit服务业PMI 2月 56.7 56.7 综合PMI
路透6月27日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
06/22/12 较上周 较上年 06/22/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 385.7 0.5 25.4 387.2 -0.1 27.7
馏分油 119.8 -1.0 -22.5 118.9 -2.3 -23.4
汽油 205.3 0.4 -6.6 204.8 2.1 -8.4
取暖油 26.5 -0.3 -6.8 25.5 -0.4 -8.0
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.1
煤油型航空燃料 38.9 -0.6 -4.7 38.6 -0.6 -5.3
原油日加工量 15.4 0.1 0.7 15.6 0.0 0.4
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少50万桶,汽油库存增加80万桶,馏分油库存增加120万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 李军
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 43.2 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.2% -0.9% (较上年同期) -- -1.1% 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 2月 52.9 52.4 0850 法国Markit服务业PMI 2月 56.7 56.7 综合PMI
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