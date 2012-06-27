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市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 22:39 BJT

〔美国热股〕Sealy第二季获利超出预期,股价大涨近8%

路透6月27日电---床垫制造商Sealy CorpZZ.N的第二季获利超出分析师的预期,得益于该公司转向高端产品.

该公司股价周三早盘大涨7.64%,报1.83美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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