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市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 22:42 BJT

〔美国热股〕General Mill全年获利预测低于华尔街预估,股价下跌约2%

路透6月27日电---General Mills Inc(GIS.N)公布的季度获利稍微好于预期,但全球年利预估低于华尔街预期,因该公司增加了对新兴市场的投资和在北美Yoplait酸奶业务的投资.

该公司股价周三早盘跌1.99%,报37.39美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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