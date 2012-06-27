〔欧洲汇市〕英镑兑欧元持稳于四周高位附近,在欧盟峰会前均持谨慎态度

* 英镑兑欧元留守在近四周高位

* 欧盟峰会前欧元容易下滑

* 强劲的英国零售销售对英镑的影响被担心追加QE所抵销

路透伦敦6月27日电---英镑兑欧元周三留守在四周高位附近,因投资者怀疑本周的欧盟峰会能否宣布切实的危机应对举措,并寻找能替代欧元的投资品.

英镑对意外强劲的零售销售数据无甚反应,因市场人士在周四开始维期两天的欧盟峰会举行前对建仓持谨慎态度.

周二德国总理梅克尔被援引称在"在我有生之年"欧洲不会实现所有债务共担.[ID:nSB1634098],这令欧盟峰会似乎不太可能在推出欧元区共同债券议题上取得进展.

不过,交易商说投资人不愿意大举卖出欧元,以备峰会一旦在欧债危机应对措施取得任何成果.

欧元兑英镑EURGBP=D4上涨0.2%,至0.8005英镑,略高于周二触及的四周低位0.7985英镑.

RBS Global Banking汇市策略师Paul Robinson说,欧元要明确跌穿在0.80英镑左右的强大支持位,才会跌向0.78英镑.

多数分析师预计,欧元将很快跌向上月触及0.7950英镑的三年半低点,英镑将因而得益,因投资人规避欧元.

FXPro首席策略师Michael Derks说,他预计欧元在今年下半年跌至0.75英镑以下.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.4%,至1.5575美元,因在峰会前的谨慎情绪支持避险美元.英镑进一步下跌的目标是上周低位1.5539美元.

英国工业联盟(CBI)周三发布的一项调查显示,英国零售销售在6月创下一年半来最快增速,受伊丽莎白女王登基60周年庆祝活动拉抬.[ID:nSB1635768][ID:nSB1635236]

英国央行总裁金恩周二表示,英国经济前景已经明显恶化,因欧元区危机加剧.这巩固了对英国央行将选择扩大资产购买计划,最早可能在7月实施的预期.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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