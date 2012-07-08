(重温稿)〔美国债市〕公债价格上涨,因美国就业数据令人失望

路透纽约7月6日电---美国公债收益率(殖利率)周五触及一个月低位,此前弱于预期的美国就业数据令美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出更多宽松政策(QE)的预期升温,下周公布的美联储会议记录料将为投资人提供决策者思路的线索.

指标10年期公债价格US10YT=RR上扬14/32,收益率报1.553%,且触及6月5日来在最低位,低于周四尾盘收报的1.60%.

公债收益率下滑,之前公布的数据显示,美国6月就业岗位增加8万个,低于路透访问分析师预期的增加9万个.

非农就业报告"对推出QE有利,"法国巴黎银行驻纽约的利率策略师Suvrat Prakash说.

"美国政府在拉低失业率方面没有任何进展,"Prakash说,"不需要比这更糟糕的数据,只要未来几季数据保持这样平庸的水平,美联储就会再推量化宽松."

6月1日,10年期公债收益率触及1.44%的纪录低点,也是因为美国公布了疲弱的就业数据以及投资人担心欧债危机.

在周四公布的民间就业数据强于预期后,一些交易商预计政府数据可能还会略高于10万.

"就业成长保持在如此低迷的区间时间越长,放缓是由异常天气和之前汽油价格上涨等暂时性因素影响的可能性就越低,由对全球经济和美国财政状况等长期问题的担忧影响的可能性就越高."伦敦Capital Economics的Paul Dales表示.

数据公布前相对较低的期望值令公债升幅有些受限.

路透访查的分析师预计,数据令美联储推出新一轮量化宽松政策以提振经济成长的几率增加.

受访的16家一级交易商预估中值为美联储推出第三轮量化宽松政策的几率为70%.

美联储上月表示将延长扭转操作至年底.

下周三(7月11日)美联储将公布会议记录,可能帮助投资人分析政策制定者已经有多倾向于推出更多刺激措施,抑或相反.

30年期长债US30YT=RR升1-03/32,收益率由周四尾盘的2.72%降至2.667%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+01/32) 0.274

五年期公债US5YT=RR 100-16/32 (+04/32) 0.648

10年期公债US10YT=RR 101-26/32 (+14/32) 1.553

30年期公债US30YT=RR 106-26/32(+1-03/32) 2.667 (完)

--编译 利棣儿/李军;审校 母红/利棣儿

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