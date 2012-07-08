(重温稿)〔美国股市〕非农就业报告不及预期令股市下挫,科技类和工业类股领跌

* 就业成长不力,为全球经济放缓提供最新佐证

* 科技和工业类股跌幅最深

* 非农就业数据疲弱程度,可能不足以激发美联储行动

* 道指下跌1%,标普500指数跌0.9%,Nasdaq下挫1.3%

路透纽约7月6日电---美国股市周五下跌约1%,此前6月非农就业成长温和,使得有关美国经济正陷入停滞的担忧升温.不过,该数据还不足以令美国联邦储备理事会(美联储,FED)马上出台进一步的经济刺激政策.

周五股市下挫,标准普尔500指数本周收低0.6%.科技类股.GSPT和工业类股.GSPI领跌.科技类股受软件业疲弱前景拖累,道指成分股惠普(HPQ.N)大跌3.5%,报19.57美元.

科技类股下跌1.8%,工业类股则下挫1.3%.这两类股票走势通常与经济预期的变动相一致.

6月美国非农就业岗位增加8万人,为连续第三个月少于10万.

但多数投资者表示,这项低于预期的数据不足以刺激美联储祭出第三轮量化宽松政策(QE3).

"(非农就业)数据还不足以催生出QE3,但表明经济成长仍然不振,且就业方面改善有限."First Citizens Bancshares投资长Eric Teal表示.

Teal还称,他不会利用股市下跌的机会增仓,因为"考虑到国际市场仍将保持疲弱状态,在7月和8月还有更多机会."

华尔街分析师参与的路透调查结果显示,第三轮量化宽松的可能性在65%,但15家一级交易商中仅有八家认为QE3将在8月或9月推出.

虽然美联储行动将令部分投资者感动振奋,但多数人怀疑各国央行支撑低迷经济的能力.纽交所和Nasdaq的上市企业中,有超过三分之二下跌.

除非农就业数据外的本周其他数据显示,6月美国制造业萎缩,服务业成长也放缓至2010年1月迄今最低水平,引燃美联储或采取更多措施以刺激经济的猜测.

道琼工业指数.DJI收低124.20点,或0.96%,至12,772.47点;标准普尔500指数.SPX下滑12.90点,或0.94%,至1,354.68点.Nasdaq指数.IXIC收跌38.79点,或1.3%,至2,937.33点.

标普500指数10大类股全线走低,但诸如消费必须品.GSPS和公用事业.GSPU等防御型板块跌幅最小.

本周,道指跌0.84%,标普500指数跌0.6%,Nasdaq指数小升0.08%,为连续第五周上扬.

路透援引两位消息人士的话报导称,德国金融监管局(BAFIN)正就德意志银行(DBKGn.DE)是否操控伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)展开特别调查.该行美国上市股票重挫4.8%,报33.74美元.

西班牙公债收益率攀升至被视为不可维系的水准,一天前,欧洲央行降息至纪录低位,中国人民银行和英国央行也放宽政策.

Informatica Corp INFA.O暴跌28%,至31.39美元,此前该公司预计第二季表现疲弱,因受合约延迟拖累.

网络股也受创,因设备生产商Acme Packet Inc APKT.O预计第二季业绩低于预期,受累于北美电信服务供应商市场仍然疲弱.

Acme Packet暴跌14.5%,报15.74美元.

疲弱前景拖累其他科技股.Teradata Corp (TDC.N)急跌10.5%,报65.01美元,为百分比跌幅最大的标普指数成份股.Citrix Systems (CTXS.O)紧随其后,录得7.6%的跌幅,收报77.45美元.

Galaxy智能手机销售强提振三星电子(005930.KS)第二季录得创纪录获利59亿美元.这可能令该公司扩大相对苹果(AAPL.O)和诺基亚NOK1V.HE的领先优势.

苹果收跌0.7%,报605.88美元.在美国上市交易的诺基亚股票急跌5%,报1.92美元.

今日为年内成交最清淡的交易日之一,纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约49.6亿股,远低于78.4亿股的去年日成交均值.(完)

--编译 洪曦/母红;审校 李军/利棣儿

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