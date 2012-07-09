〔美国数据〕5月消费者信贷增加171.2亿美元,预估为增长85亿美元

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
路透华盛顿7月9日电---一份美国联邦储备理事会报告周一显示,美国5月消费者信贷增长,录得五个月来最大月度增幅,因美国人使用信用卡的频率更加稳定,此为美国经济的一个正面迹象.
美国5月消费者信贷增加171.2亿美元,远高于路透访查分析师预估的增加85亿美元.
根据美联储的统计,4月消费者信贷增幅被上修至增加99.5亿美元.
包括信用卡在内的5月循环信贷增长80.1亿美元,为2007年11月来的最大月度增幅,当时正值2007-2009年经济衰退前夕.4月修正后为下降35.4亿美元.
包括学生贷款和汽车贷款在内的5月非循环信贷增加91亿美元.
消费者信贷流数据也上升.5月消费者信贷流年率上升至2,054亿美元,4月消费者信贷流年率为1,194亿美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
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