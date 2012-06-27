〔欧洲股市〕受美国数据带动收涨,市场等待欧盟峰会结果

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升1.4%

* 建筑材料股受美国楼市数据提振

路透伦敦6月27日电---欧洲股市周三在近期大幅下滑后反弹,因良好的美国数据提振买需,尽管对欧盟峰会将提供解决欧债危机方案的疑虑可能限制股市未来升幅.

美国公布5月成屋待完成销售指数追平了两年高位,燃点了美国楼市复苏的希望后,市场需求改善.需求在过去几天恶化,因忧虑欧债危机对全球经济的影响.

建筑材料类股CRH (CRH.L),Wolseley (WOS.L)和Lafarge LAFP.PA在美国楼市数据公布后大幅攀升,分别劲升4.2%,3.7%,和2.7%,鉴于这些企业对美国楼市的敞口.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.4%,报1,000.14点,距离日内高位不远.周二该指数收平,之前三天连跌,累计下挫约3%.

交投疏落,成交量为90天日均值约75%,投资人不愿意在欧盟峰会前过于积极参与交投.

"有一个感觉是你不想在峰会前作空,如果欧盟峰会公布令人信服的欧债问题解决措施,股市可能反弹,"摩根大通策略师Emmanuel Cau说.

"推进财政一体化和银行业联盟的详细路线图至为重要,但依我们的看法,现阶段不会得到很多详情."

英国富时100指数.FTSE收升1.41%,报5,523.92点;德国股市DAX指数.GDAXI收升1.5%,报6,228.99点,法国CAC-40指数.FCHI收涨1.67%,报3,063.12点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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