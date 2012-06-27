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货币新闻 | 2012年 6月 28日 星期四 02:08 BJT

〔路透专访〕难以理解为什么美联储不愿采取更多行动--埃文斯

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E8GO019]

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