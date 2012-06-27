〔金属期市〕期铜因美国经济数据带动上涨,关注欧盟峰会

* 基本金属从低位反弹,此前美国公布良好的数据

* 市场在本周欧盟峰会举行前保持谨慎

* 期铝从两年新低反弹

* 期锌触及去年10月底来的最低位

* 关注周四和周五举行的欧盟峰会

路透伦敦/纽约6月27日电---铜价周三连升第三天,受助于美国连续公布两项正面的经济数据,这些数据分散了投资人对欧债情势的部份注意力.欧债危机本季重重打压金属价格.

数据显示美国5月耐久财订单录得高于预期的1.1%增幅,及5月成屋待完成销售指数追平了两年峰值后,期铜克服了早盘的沽压,且期铝反弹.

但欧洲领导人在周四和周五欧盟峰会前就解决欧债危机仍意见分歧,异乎寻常,交易商和分析师对金属的短期价格走势的意见亦迥然不同,特别是铜价,第二季迄今累计下跌约13%,年初迄今跌4%.

"市场只是在欧盟峰会前有一些调整头寸,"Kingsview Financial交易部主管Matthew Zeman提到铜价连升第三天时说.

"我们在3.30美元左右触底...目前从超卖水平回落.除非有一些重大的改变,否则我预期将有更多的回补空头,铜价将升至大约3.50美元,该水平将是近期跌势的50%回档位."

相反,法国兴业分析师Robin Bhar预期铜价将恢复下行趋势,且将跌穿每吨7,000美元(每磅3.18美元),因宏观因素压力主导市场人气,及市场将经历较为淡静的暑假.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高46美元,报每吨7,405美元,从日内低位7,307美元反弹.

纽约商品期货交易所(COMEX)-交投最活跃的9月期铜合约HGU2结算价上涨3.60美分,或1%,报每磅3.3565美元,盘中在3.3030-3.36美元之间交投.

COMEX期铜交投较周一和周二有所放缓.根据汤森路透初步数据,周三纽约市场截至尾盘成交量近75,000口,低于周二数据终值的92,500口,且低于30日均值约8%.

成交放缓的趋势可能在周四持续.明日欧盟峰会开始举行.

对峰会将制定解决欧债危机的希望落空,此前德国总理梅克尔断然拒绝了推出欧元区共同债券的构想,尽管周二欧洲理事会主席范龙佩提出了一项包括发行欧元区共同债券在内的计划.

欧元兑美元扩大跌幅,避险德债下跌.

交易商表示,中国铜消费者本月稍早买兴曾一度恢复,但本周没有买入实货,因他们寄望在夏季季节性需求淡季来临前,价格将从当前水平进一步下跌.中国是全球最大的铜消费者.

LME三个月期铝 CMAL3升27美元,报每吨1,872美元,从日内低位1,832.25美元反弹,此为2010年6月来的最低水平.

不过交易商对涨势持谨慎态度,此前沪铜SAFcv1稍早跌至逾三年低点,因消息周二称中国最大的铝生产省份将向炼商提供用电优惠,燃点了市场忧虑将出现产能过剩.

其他金属也跌至数月低点.三个月期锌CMZN3跌至去年10月底来最低的1,745美元,之后缩减跌幅,收报1,756美元.

三个月期铅CMPB3触及1,742美元的2010年7月来最低,日内收跌8美元,报1,760美元.

以下为1740 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 335.35 3.30 +0.99 343.60 -2.40

LME期铝 1871.00 26.00 +1.41 2020.00 -7.38

LME期铜 7405.00 46.00 +0.63 7600.00 -2.57

LME期铅 1759.00 -9.00 -0.51 2035.00 -13.56

LME期镍 16250.00 -25.00 -0.15 18710.00 -13.15

LME期锡 18695.00 135.00 +0.73 19200.00 -2.63

LME期锌 1755.50 -20.50 -1.15 1845.00 -4.85

上海期铝 15090.00 -10.00 -0.07 15845.00 -4.76

上海期铜 54010.00 80.00 +0.15 55360.00 -2.44

上海期锌 14220.00 -95.00 -0.66 14795.00 -3.89

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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