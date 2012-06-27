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市场报道 | 2012年 6月 28日 星期四 07:15 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收升,受玉米涨势带动

路透芝加哥6月27日电---美国小麦期货周三收升,因天气带动玉米期货上涨,惠及对小麦的买盘.

欧洲小麦期货周三上涨,交投气氛紧张,盘中创下一年新高,之后缩减部份升幅,受美国玉米上涨所支持.美国天气再次带动美国玉米上扬.

交易员表示,周三美国大平原南部的现货硬红冬麦持稳,而农户卖兴减退,他们在本周稍早有一轮卖盘.

7月合约在所有关键移动均线切入位上方交投,九天相对强弱指标(RSI)为79.

指标芝加哥期货交易所(CBOT)-7月小麦期货WN2收高3美分,结算价报每蒲式耳7.32美元.

CBOT小麦预估成交量为168,119口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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