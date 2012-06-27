〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因干热天气威胁作物减产

路透6月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,因干热天气威胁美国农作物减产.

World Weather Inc.农业气象专家Andy Karst称,截至本周末极热天气料将席卷美国中西部的南部,打压玉米和大豆产量.

Karst表示,最高达115华氏度的酷热天气周二出现在大平原西部各州,此后热浪东移.本周稍后和下周中西部的北部有可能降雨,中西部最干燥的地区亦将迎来最小的降雨.但"本周作物生长状况绝对将恶化,没有足够的降雨以减缓恶化程度,"他称.

7月玉米合约支撑位在200日移动均线切入位6.35-1/2美元,相对强弱指标为70.7月较12月合约溢价为18-1/2美分.

7月玉米合约CN2涨3-1/2美分,结算价报6.49-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为556,138口.(完)

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