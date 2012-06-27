〔国际油市〕原油期货上涨,因挪威罢工及美国原油库存减少

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 挪威罢工令北海原油日产量减少24万桶
* EIA公布上周美国原油库存和馏分油库存减少
* 关注周四美国公布的初请失业金数据及欧盟峰会
路透纽约6月27日电---原油期货周三上涨,因北海原油供应减少,美国经济数据强劲,且市场愈发担心欧盟峰会可能对解决欧债危机无甚帮助.
美国能源资料协会(EIA)公布上周原油和馏分油库存减少后,油价一度扩大涨幅,但升幅受限,因投资人在第二季结束前轧平账簿及获利了结.
全球第八大石油出口国--挪威石油工人罢工令布兰特原油期货受到支撑,被推高至近每桶94美元.罢工令原油日产量减少24万桶,多于之前预估,但政府暂时没有计划干预终止罢工.
EIA公布,上周原油库存减少13.3万桶,降幅低于预期,馏分油库存意外大幅减少228万桶.
库欣库存减少33.9万桶,墨西哥湾沿岸库存增至2009年5月来最高.
美国商务部周三公布,5月耐久财(耐用品)订单增长1.1%(预估为增长0.4%),4月为下滑0.2%(前值为持平).[ECI-US-CMN]
布兰特原油期货LCOc1收高0.48美元,报每桶93.50美元,EIA库存数据发布后,布兰特原油期货触及93.95美元日高.
美国8月原油期货CLc1升0.85美元,结算价报每桶80.21美元,为一周最高,盘中高位报80.92美元.
根据路透数据,截至尾盘,美国原油期货成交量较30日均值少23%,布兰特原油期货则高约21.3%.
市场关注周四和周五美国将公布的上周初请失业金数据、6月消费者信心指数以及美国首季国内生产总值(GDP)终值.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
8月原油 80.21 0.85 1.1% 78.68 80.92 237,704 253,304
9月原油 80.61 0.84 1.1% 79.09 81.27 47,868 51,965
7月RBOB汽油 2.6204 -0.0247 -0.9% 2.5931 2.6565 16,852 35,181
8月RBOB汽油 2.4989 -0.0240 -1.0% 2.4872 2.5303 61,359 64,081
7月取暖油 2.5937 0.0172 0.7% 2.5545 2.6103 16,855 32,005
8月取暖油 2.5902 0.0170 0.7% 2.5509 2.6072 56,511 56,704
ICE合约
8月布兰特 93.50 0.48 0.5% 91.70 93.95 222,348 236,484
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 437,189 454,088 553,279 1,432,162 -7,895
汽油 154,474 152,231 149,164 281,729 -13,301
取暖油 143,692 159,262 143,245 336,745 -4,880(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。