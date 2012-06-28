更正:〔国际油市〕原油期货上涨,因挪威罢工及美国原油库存减少

(更正:内文第一段应为"冲淡了市场对欧盟峰会可能对解决欧债危机无甚帮助的担心",非"且市场愈发担心欧盟峰会可能对解决欧债危机无甚帮助")

* 挪威罢工令北海原油日产量减少24万桶

* EIA公布上周美国原油库存和馏分油库存减少

* 关注周四美国公布的初请失业金数据及欧盟峰会

路透纽约6月27日电---原油期货周三上涨,因北海原油供应减少,美国经济数据强劲,冲淡了市场对欧盟峰会可能对解决欧债危机无甚帮助的担心.

美国能源资料协会(EIA)公布上周原油和馏分油库存减少后,油价一度扩大涨幅,但升幅受限,因投资人在第二季结束前轧平账簿及获利了结.

全球第八大石油出口国--挪威石油工人罢工令布兰特原油期货受到支撑,被推高至近每桶94美元.罢工令原油日产量减少24万桶,多于之前预估,但政府暂时没有计划干预终止罢工.

EIA公布,上周原油库存减少13.3万桶,降幅低于预期,馏分油库存意外大幅减少228万桶.

库欣库存减少33.9万桶,墨西哥湾沿岸库存增至2009年5月来最高.

美国商务部周三公布,5月耐久财(耐用品)订单增长1.1%(预估为增长0.4%),4月为下滑0.2%(前值为持平).[ECI-US-CMN]

布兰特原油期货LCOc1收高0.48美元,报每桶93.50美元,EIA库存数据发布后,布兰特原油期货触及93.95美元日高.

美国8月原油期货CLc1升0.85美元,结算价报每桶80.21美元,为一周最高,盘中高位报80.92美元.

根据路透数据,截至尾盘,美国原油期货成交量较30日均值少23%,布兰特原油期货则高约21.3%.

市场关注周四和周五美国将公布的上周初请失业金数据、6月消费者信心指数以及美国首季国内生产总值(GDP)终值.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 80.21 0.85 1.1% 78.68 80.92 237,704 253,304

9月原油 80.61 0.84 1.1% 79.09 81.27 47,868 51,965

7月RBOB汽油 2.6204 -0.0247 -0.9% 2.5931 2.6565 16,852 35,181

8月RBOB汽油 2.4989 -0.0240 -1.0% 2.4872 2.5303 61,359 64,081

7月取暖油 2.5937 0.0172 0.7% 2.5545 2.6103 16,855 32,005

8月取暖油 2.5902 0.0170 0.7% 2.5509 2.6072 56,511 56,704

ICE合约

8月布兰特 93.50 0.48 0.5% 91.70 93.95 222,348 236,484

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 437,189 454,088 553,279 1,432,162 -7,895

汽油 154,474 152,231 149,164 281,729 -13,301

取暖油 143,692 159,262 143,245 336,745 -4,880(完)