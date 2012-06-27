版本:
中国
债券 | 2012年 6月 28日 星期四 04:29 BJT

〔美国债市〕公债价格变动不大,陷于窄幅区间交投

* 对欧盟峰会的忧虑支持对公债的避险买盘

* 五年期公债标售需求冷淡

* 美国5月耐久财订单上升

路透纽约6月27日电---美国公债价格周三在狭窄区间交投,价格变动不大,因五年期公债标售需求疲弱,被对欧债危机最终后果的担忧所带动的避险买盘所抵销.

投资人对周四开始的欧盟峰会将制定欧债问题快速解决方案没有很大的信心.

尽管市场有避险兴致,但350亿美元五年期公债标售需求疲弱,投标倍数为2011年6月来最低.

公债价格在标售后下滑,之后收复失地.

"五年期公债标售的各项统计均疲弱,因本周稍后的欧盟峰会前,投资人似乎不愿轻举妄动,"野村证券国际的美国利率策略部主管George Goncalves说.

财政部周二标售了350亿美元两年期公债,周四将标售290亿美元七年期公债.

指标10年期公债US10YT=RR价格小升1/32,收益率报1.63%,和周二尾盘变动不大.1.63%接近6月初以来大部份交易时间的交投区间的中点.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐