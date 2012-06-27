〔美国债市〕公债价格变动不大,陷于窄幅区间交投

美国债市：两年期公债收益率触及2009年8月来最高，因押注3月升息

* 美国两年期公债收益率触及2009年8月来最高 * 10年期公债收益率触及逾两周高位 * 美联储官员近期讲话推高公债收益率 路透纽约3月2日 - 美国两年期公债收益率周四触及逾七年半高位， 而其他年期公债收益率也触及数周或数月高位，因对美国联邦储备理事会 (FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 根据CME Group的FedWatch程序数据，周四联邦基金利率期货走势暗 示交易商预计美联储在3月14-15日的货币政策会议上加息的机率达到79.7 %，高于周三的66.4%。 在周二纽约联储总裁杜德利和旧金山联储总裁威廉姆斯发表鹰派讲话 后，对升息的预期跳升。 被认为是对美联储升息最为敏感的两年期美债收益率 触及 2009年8月来最高的1.340%，三年期公债收益率 触及近11周高 位1.617%，指标10年期公债收益率 升至逾两周最高的2.505% 。 最具影响力的联储官员之一、联邦公开市场委员会(FOMC)终身票委