〔美国债市〕公债价格变动不大,陷于窄幅区间交投

《全球汇市》美元上涨，因美国3月升息的可能性增强
路透纽约3月2日 - 美元兑一篮子货币周四升至七周高位，一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。
* 对欧盟峰会的忧虑支持对公债的避险买盘
* 五年期公债标售需求冷淡
* 美国5月耐久财订单上升
路透纽约6月27日电---美国公债价格周三在狭窄区间交投,价格变动不大,因五年期公债标售需求疲弱,被对欧债危机最终后果的担忧所带动的避险买盘所抵销.
投资人对周四开始的欧盟峰会将制定欧债问题快速解决方案没有很大的信心.
尽管市场有避险兴致,但350亿美元五年期公债标售需求疲弱,投标倍数为2011年6月来最低.
公债价格在标售后下滑,之后收复失地.
"五年期公债标售的各项统计均疲弱,因本周稍后的欧盟峰会前,投资人似乎不愿轻举妄动,"野村证券国际的美国利率策略部主管George Goncalves说.
财政部周二标售了350亿美元两年期公债,周四将标售290亿美元七年期公债.
指标10年期公债US10YT=RR价格小升1/32,收益率报1.63%,和周二尾盘变动不大.1.63%接近6月初以来大部份交易时间的交投区间的中点.
路透纽约3月2日 - 美元兑一篮子货币周四升至七周高位，一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。
* 美国两年期公债收益率触及2009年8月来最高 * 10年期公债收益率触及逾两周高位 * 美联储官员近期讲话推高公债收益率 路透纽约3月2日 - 美国两年期公债收益率周四触及逾七年半高位， 而其他年期公债收益率也触及数周或数月高位，因对美国联邦储备理事会 (FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 根据CME Group的FedWatch程序数据，周四联邦基金利率期货走势暗 示交易商预计美联储在3月14-15日的货币政策会议上加息的机率达到79.7 %，高于周三的66.4%。 在周二纽约联储总裁杜德利和旧金山联储总裁威廉姆斯发表鹰派讲话 后，对升息的预期跳升。 被认为是对美联储升息最为敏感的两年期美债收益率 触及 2009年8月来最高的1.340%，三年期公债收益率 触及近11周高 位1.617%，指标10年期公债收益率 升至逾两周最高的2.505% 。 最具影响力的联储官员之一、联邦公开市场委员会(FOMC)终身票委
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选