〔全球金市〕金价在交投淡静中微幅收高,投资者等待观望欧盟峰会

****美国与加拿大经济指标预测--3月3日-3月10日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月3日(五) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 54.3 服务业PMI -- 53.9 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 56.5 56.5 企业活动分项指数 60.0 60.3 就业分项指数 -- 54.7
* 欧盟领导人似乎意见分歧,黄金等待时机
* 通缩忧虑抑制金价升势,六个交易日金价累计跌3.5%
* 印度的实货需求令人失望
* 市场关注:周四美国将公布GDP数据
路透纽约6月27日电---金价周三在交投淡静中微幅收高,许多黄金投资者持观望态度,等待欧盟峰会解决欧债危机的消息.
股市和其他商品价格涨幅远高于黄金.即使在今天温和上涨后,过去六个交易日内金价亦累计跌3.5%,因人们担心欧债危机可能将放缓全球经济增长,并打压黄金作为通胀对冲工具的魅力.
另外有迹象显示,黄金消费大国印度的实货需求消退,其他国家也是如此.
"目前的主要关注焦点似乎是潜在通缩压力,如果欧洲经济更加稳定,通缩将更可信,"PVM Futures贵金属经纪商Carlos Perez-Santalla称.
自2010年爆发欧债危机以来,欧盟领导人目前似乎较任何时候都更公开表示意见分歧；他们将于周四开始召开为期两天的峰会.
那些寻求更多货币刺激政策以振兴欧洲经济的黄金投资者可能将感到失望,因德国总理梅克尔未理会西班牙和意大利要求采取紧急行动降低他们借贷成本的呼吁.
但Perez-Santalla称,受欧盟各国政府和银行业债务危机严重性的影响,欧洲政府最终将不得不增加刺激措施.
1910GMT时,现货金XAU=涨0.2%,报每盎司1,575.16美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)-8月黄金期货GCQ2结算价升3.50美元,报每盎司1,578.40美元.路透初步数据显示,成交量是30日均值的大约一半.
现货白银XAG=跌0.6%,报26.92美元.
衡量商品表现的RJ/CRB指数.CRB涨1.5%,因北海原油供应紧张且美国原油和馏分油库存下降,导致油价上涨.能源价格反弹提振美股.
其他贵金属方面,现货铂金(白金)XPT=跌1.1%,报1,403.75美元,现货钯金XPD=重挫3%,报573.53美元.
--------------------------1910GMT------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1578.40 3.50 0.2 1563.10 1584.60 109,486
COMEX白银期货 SIN2 26.942 -0.096 -0.4 26.600 27.275 50,013
COMEX铂金期货 PLN2 1409.70 -17.10 -1.2 1403.20 1428.40 11,290
COMEX钯金期货 PAU2 579.75 -13.95 -2.3 575.00 596.70 5,460
现货金 XAU= 1575.16 3.38 0.2 1563.65 1581.30
现货银 XAG= 26.920 -0.160 -0.6 26.700 27.330
现货铂金 XPT= 1403.75 -16.05 -1.1 1407.40 1424.50
现货钯金 XPD= 573.53 -17.47 -3.0 579.15 594.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月3日(五) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 54.3 服务业PMI -- 53.9 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 56.5 56.5 企业活动分项指数 60.0 60.3 就业分项指数 -- 54.7
美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017