〔全球金市〕金价在交投淡静中微幅收高,投资者等待观望欧盟峰会

* 欧盟领导人似乎意见分歧,黄金等待时机

* 通缩忧虑抑制金价升势,六个交易日金价累计跌3.5%

* 印度的实货需求令人失望

* 市场关注:周四美国将公布GDP数据

路透纽约6月27日电---金价周三在交投淡静中微幅收高,许多黄金投资者持观望态度,等待欧盟峰会解决欧债危机的消息.

股市和其他商品价格涨幅远高于黄金.即使在今天温和上涨后,过去六个交易日内金价亦累计跌3.5%,因人们担心欧债危机可能将放缓全球经济增长,并打压黄金作为通胀对冲工具的魅力.

另外有迹象显示,黄金消费大国印度的实货需求消退,其他国家也是如此.

"目前的主要关注焦点似乎是潜在通缩压力,如果欧洲经济更加稳定,通缩将更可信,"PVM Futures贵金属经纪商Carlos Perez-Santalla称.

自2010年爆发欧债危机以来,欧盟领导人目前似乎较任何时候都更公开表示意见分歧；他们将于周四开始召开为期两天的峰会.

那些寻求更多货币刺激政策以振兴欧洲经济的黄金投资者可能将感到失望,因德国总理梅克尔未理会西班牙和意大利要求采取紧急行动降低他们借贷成本的呼吁.

但Perez-Santalla称,受欧盟各国政府和银行业债务危机严重性的影响,欧洲政府最终将不得不增加刺激措施.

1910GMT时,现货金XAU=涨0.2%,报每盎司1,575.16美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月黄金期货GCQ2结算价升3.50美元,报每盎司1,578.40美元.路透初步数据显示,成交量是30日均值的大约一半.

现货白银XAG=跌0.6%,报26.92美元.

衡量商品表现的RJ/CRB指数.CRB涨1.5%,因北海原油供应紧张且美国原油和馏分油库存下降,导致油价上涨.能源价格反弹提振美股.

其他贵金属方面,现货铂金(白金)XPT=跌1.1%,报1,403.75美元,现货钯金XPD=重挫3%,报573.53美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1578.40 3.50 0.2 1563.10 1584.60 109,486

COMEX白银期货 SIN2 26.942 -0.096 -0.4 26.600 27.275 50,013

COMEX铂金期货 PLN2 1409.70 -17.10 -1.2 1403.20 1428.40 11,290

COMEX钯金期货 PAU2 579.75 -13.95 -2.3 575.00 596.70 5,460

现货金 XAU= 1575.16 3.38 0.2 1563.65 1581.30

现货银 XAG= 26.920 -0.160 -0.6 26.700 27.330

现货铂金 XPT= 1403.75 -16.05 -1.1 1407.40 1424.50

现货钯金 XPD= 573.53 -17.47 -3.0 579.15 594.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=