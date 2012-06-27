〔美股盘后〕Synta Pharmaceuticals暴跌15.9%

加拿大股市：收跌，大宗商品价格走低令资源类股承压

路透多伦多3月2日 - 加拿大指标股指周四下跌，因金矿商与其它资源类股随大宗商品价格走低而下挫，但加拿大最大独立石油企业Canadian Natural Resources股价因获利强劲而飙升。