〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收盘涨跌互见,因获利了结令涨幅消退

路透6月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘涨跌互见,交易商指因尾盘时的获利了结抵消了早盘因担心美国中西部干热天气将损害收成所带来的支撑.

交投最热络的11月大豆期货SX2创下14.39-3/4美元的合约高位,但最终收低1-1/4美分,报14.12美元.

近月三个大豆合约均温和收高.

基金持有大量CBOT大豆净多头部位,使该市场易受多头平仓打压.

豆油期货亦收涨.

预计本周和下周美国中西部的南部将遭热浪袭击,最高温可能将超过100华氏度,农业气象专家称,这应令玉米和大豆作物承压.

芝加哥商业交易所(CME)表示,将从周三收盘起,将CBOT大豆期货和豆油期货保证金要求分别提高20%和25%,反映美国炎热的作物天气下市场波动率上升.

分析师预计,美国农业部周五将调高美国2012年大豆种植面积预估.路透调查19位分析师平均预计,种植面积为7,550万英亩,高于农业部3月时预计的7,390万英亩.

CBOT-7月大豆期货SN2收升0.50美分,报14.71美元.

7月豆粕合约SMN2收高0.8美元,收报每短吨428美元.7月豆油合约BON2收高0.48美分,报每磅51.36美分.

今日大豆预估成交量为255,465口;豆粕预估成交量为90,130口,豆油成交量为134,943口.

以下为CBOT农产品期货在2049 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 649.50 3.50 0.5% 0.5%

CBOT大豆Sc1 1471.00 0.50 0.0% 22.7%

CBOT豆粕SMc1 428.00 0.80 0.2% 38.3%

CBOT豆油BOc1 51.36 0.48 0.9% -1.4%

CBOT小麦Wc1 732.00 3.00 0.4% 12.1%

CBOT稻米RRc1 1474.00 -3.00 -0.2% 0.9%

EU小麦BL2H0 229.00 3.00 1.3% 13.1%

NYMEX原油期货CLc1 80.53 1.17 1.5% -18.5%

道琼工业指数.DJI 12,627 92 0.7% 3.4%

现货金XAU= 1574.00 2.22 0.1% 0.7%

欧元/美元EUR= 1.2469 -0.0021 -0.2% -3.7%

美元指数.DXY 82.5670 0.1950 0.2% 3.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 988 7 0.7% -43.2%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)