〔加拿大汇市〕加元兑美元下滑,静待欧盟峰会

美国个股：卡特彼勒遭到联邦执法机构搜查，股价重挫
美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
路透多伦多6月27日电---加元兑美元周三下跌,跟随欧元下滑,因对本周欧盟峰会将制定新措施解决欧债危机的希望减退.
在周四和周五欧盟峰会举行前,欧盟领导就如何抑制欧债危机扩散依然有意见分歧,这情况异乎寻常.
欧元兑美元周三在欧盟峰会前夕连跌第三日,因投资者押注峰会无法出台缓解欧债危机的新举措.[FRX/CN]
加元兑美元CAD=收报1.0255加元,或0.9751美元,略低于周二加元兑美元收报的1.0240加元,或0.9766美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
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路透多伦多3月2日 - 加拿大指标股指周四下跌，因金矿商与其它资源类股随大宗商品价格走低而下挫，但加拿大最大独立石油企业Canadian Natural Resources股价因获利强劲而飙升。