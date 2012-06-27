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市场报道 | 2012年 6月 28日 星期四 05:16 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元下滑,静待欧盟峰会

路透多伦多6月27日电---加元兑美元周三下跌,跟随欧元下滑,因对本周欧盟峰会将制定新措施解决欧债危机的希望减退.

在周四和周五欧盟峰会举行前,欧盟领导就如何抑制欧债危机扩散依然有意见分歧,这情况异乎寻常.

欧元兑美元周三在欧盟峰会前夕连跌第三日,因投资者押注峰会无法出台缓解欧债危机的新举措.[FRX/CN]

加元兑美元CAD=收报1.0255加元,或0.9751美元,略低于周二加元兑美元收报的1.0240加元,或0.9766美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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